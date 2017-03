Somalia: Die internationale Gemeinschaft wiederholt die Fehler von 2011 / Save the Children entsendet Cholera-Spezialisten

Berlin (ots) - Die internationale Gemeinschaft wiederholt dieFehler, die 2011 zum Hungertod von über einer viertel Million Somalisgeführt haben, warnt die Kinderrechtsorganisation Save the Children.Die Gesundheits- und Ernährungskliniken der Organisation vor Ortschlagen Alarm: Der Anstieg an Todesfällen wegen Cholera und akutemDurchfall sei ein weiteres Warnsignal und das jetzige Ausmaß seibereits verheerender als in derselben Phase im Jahr 2011. Allein 2017wurden bereits mehr als 8.400 Krankheitsfälle bestätigt, 200 davonverliefen tödlich. Save the Children fordert von der internationalenGemeinschaft, dass sofort die erforderlichen finanziellen Mittel fürSomalia bereitgestellt und gemeinsam eingesetzt werden. Bis Juniwerden schätzungsweise 825 Millionen US-Dollar benötigt, um dieMenschen am Leben zu halten und den Wiederaufbau in den Gemeinden inGang zu setzen. Bisher ist nicht einmal die Hälfte des Betrags festzugesagt worden."Der stärkste Anstieg an Todesfällen während der Dürre 2011geschah im April - allerdings war die Dürre damals wenigerdramatisch. Die internationale Gemeinschaft ignorierte dieFrühwarnzeichen und wartete bis Juli, bevor sie eine Hungersnotausrief. Sie wiederholt nun alle Fehler von 2011. Die bisherigenHilfsleistungen reichen bei weitem nicht aus. Das ist beschämend",sagt Hassan Saadi Noor, Save the Children's Country Director inSomalia.Die Zahl der Neu-Infektionen von Cholera und akutem Durchfall istvon weniger als 200 in der ersten Novemberwoche 2016 auf fast 1.400in der zweiten Februarwoche 2017 gestiegen. Save the Children hat einNotfall-Behandlungs-Team in die Bay-Region und deren HauptstadtBaidoa, das Zentrum der Cholera-Krise geschickt, wo 72% allerKrankheitsfälle gemeldet wurden.Save the Children und andere Organisationen warnen vor weiterenRisiken für Kinder:- Ärzte in den 72 Gesundheitsstationen von Save the Children inPuntland melden akute Atemwegsinfektionen wie Lungenentzündungenbei den Kindern von Viehhütern und Bauern.- Schätzungsweise 250.000 Menschen sind infolge der Dürrevertrieben worden. Viele von ihnen befinden sich in Lagern, indenen selbst die einfachsten Gesundheits-, Ernährungs-, Wasser-und Hygienedienstleistungen fehlen.- Rund die Hälfte des Landes - ca. 6,2 Millionen Menschen - sindvon Ernährungsunsicherheit betroffen und benötigen dringendHilfe.Schätzungsweise eine Million somalische Kinder sind dieses Jahrvon Mangelernährung bedroht, 200.000 davon könnten bald an schwerer,akuter Mangelernährung sterben. Die Dürre ist schwerer als die von2011 und wurde bereits zu lange verschleppt. Die Herden der Viehhütersind fast ausgerottet, viele Gemeinden haben bereits keinen Zugangmehr zu Wasser, Ernten wurden zerstört."Diese Leben zu retten und die Lebensgrundlagen für diese Kinderwieder aufzubauen, bedarf einer abgestimmten Aktion derinternationalen Gemeinschaft, und zwar umgehend", sagt Hassan SaadiNoor, Save the Children's Country Director in Somalia. "Dass bisherso wenig passiert ist, ist vor allem vor dem Hintergrund derKatastrophe von 2011 unverzeihlich.""Die G7-Staaten, andere Geber und UN-Organisationen müssen Gelderunbedingt in ausreichender Höhe zusagen und wirksam einsetzen", sagtNoor. "Wenn Sie das nicht tun, wird sich die Dürre in ein handfesteshumanitäres Desaster ausweiten."Für Interviewanfragen an unsere Mitarbeiter vor Ort (Englisch)oder an die Kommunikationsdirektorin von Save the ChildrenDeutschland, Martina Dase, die erst vor kurzem aus Somaliazurückgekehrt ist, wenden Sie sich bitte an unsere Presseabteilung.Multimedia-Link zu Projekten* von Save the Children:http://ots.de/8qQxvAlle Zusatzmaterialien sind unter der Angabe ©Save the Childrenkostenlos verwendbar.Pressekontakt:Save the Children Deutschland e.V.Pressestelle - Claudia KeppTel.: +49 (30) 27 59 59 79 - 280Mail: presse@savethechildren.deOriginal-Content von: Save the Children Deutschland e.V., übermittelt durch news aktuell