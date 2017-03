Bonn (ots) - "Das ist die schlimmste Dürre, die ich jemals erlebthabe", sagt der 85-jährige Mohumed, Dorfbewohner in Somaliland. "Siedauert bereits seit drei Jahren an. Es war noch nie so schlimm.Unsere Ernte geht ein und unser Vieh stirbt. Wir haben allesverloren."Schon im Jahr 2011 führte die Dürre in Somalia zu eineralarmierenden Hungersnot. Damals starben laut Vereinten Nationen etwa250.000 Menschen. "Wir dürfen auf keinen Fall zulassen, dass erneutso viele Menschen verhungern," appelliert Manuela Roßbach,geschäftsführender Vorstand von "Aktion Deutschland Hilft". Aufgrundder dramatischen Lage hat die somalische Regierung den nationalenNotstand ausgerufen und bittet um internationale Unterstützung.Bereits jetzt sind in Somalia 2,9 Millionen Menschen dringend aufNahrungsmittelhilfe angewiesen. Über 360.000 Kinder unter fünf Jahrensind akut unterernährt, 71.000 von ihnen droht der Hungertod. "Wirmöchten keine Kinder zu Grabe tragen, deren Leben wir hätten rettenkönnen", appelliert Simon Nyabwengi, Landesdirektor von World VisionSomalia. Die Hilfsorganisation versorgt tausende Menschen im NordenSomalias unter anderem mit sauberem Trinkwasser, verbessert diehygienischen Bedingungen und stattet Kliniken aus, damitunterernährte und kranke Kinder besser behandelt werden können."Wir tun alles, um eine Hungerskatastrophe zu verhindern",berichtet Nyabwengi, "doch die Vielzahl Not leidender Menschenerfordert dringend noch mehr humanitäre Unterstützung." DieHilfsorganisation World Vision arbeitet am Ausbau ihrer Projekte inSomalia. Auch weitere Bündnisorganisationen von "Aktion DeutschlandHilft" unterstützen Menschen vor Ort. So baut arche noVa unteranderem Brunnen, Wasserleitungen und Latrinen. Die HilfsorganisationCARE hilft ebenso mit Wasser- und Sanitärversorgung. Zudemunterstützt sie mit Bargeld- und Nahrungsmittelhilfe.In ganz Afrika leiden Millionen Menschen an Hunger, allein in denLändern Südsudan, Nigeria, Äthiopien, Somalia und Kenia sind mehr als21 Millionen Menschen betroffen. Die anhaltende Trockenheit infolgedes Wetterphänomens El Niño führte zu der verheerenden Dürre.Regenzeiten fielen aus, Ernten wurden vernichtet, Vieh verendet undNahrungsmittelpreise steigen in schwindelerregende Höhen. Zudem habenviele Menschen in Somalia und dem Südsudan aufgrund der ständigenGewalt ihr Zuhause verloren und suchen Schutz inFlüchtlingsunterkünften.Aktion Deutschland Hilft ruft zu Spenden für die Not leidendenMenschen in Afrika auf:Stichwort "Hunger in Afrika"IBAN: DE62 3702 0500 0000 1020 30 (Bank für Sozialwirtschaft)Spendenhotline: 0900 55 102030 (kostenfrei aus dem dt. Festnetz,Mobilfunk höher)Charity SMS: SMS mit ADH10 an die 81190 senden(10 EUR zzgl. üblicherSMS-Gebühr, 9,83 EUR davon gehen direkt an Aktion Deutschland Hilft)Online spenden unter: www.Aktion-Deutschland-Hilft.deHinweis an Redaktionen: Aktion Deutschland Hilft vermittelt gerneInterviewpartner zur Situation am Horn von Afrika. Bitte kontaktierenSie die Pressestelle unter 0228/242 92 222 oderpresse@aktion-deutschland-hilft.de .Bildmaterial finden Sie unter:https://mediathek.aktion-deutschland-hilft.de/?c=523&k=690d457a64Kurzprofil Aktion Deutschland Hilft e.V."Aktion Deutschland Hilft" ist das 2001 gegründete Bündnis vondeutschen Hilfsorganisationen, die im Falle großer Katastrophen ihreKräfte bündeln, um schnelle und effektive Hilfe zu leisten. Diebeteiligten Organisationen führen ihre langjährige Erfahrung in derhumanitären Hilfe zusammen, um so die bisherige erfolgreiche Arbeitweiter zu optimieren. Unter einem gemeinsamen Spendenkonto bei derBank für Sozialwirtschaft Köln ruft das - dem Deutschen Spendenratangehörige - Bündnis zu solidarischem Handeln und Helfen imKatastrophenfall auf. www.aktion-deutschland-hilft.dePressekontakt:Aktion Deutschland Hilft e.V.Tel.: 0228/ 242 92 - 222Fax: 0228/ 242 92 - 199E-Mail: presse@aktion-deutschland-hilft.deOriginal-Content von: Aktion Deutschland Hilft e.V, übermittelt durch news aktuell