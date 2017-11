Solway Investment Group und die Salzburger Festspiele führen ihre Partnerschaft 2018 fort

Zürich (ots/PRNewswire) -Die Solway Investment Group wird die Partnerschaft mit denSalzburger Festspielen auch 2018 weiterführen, indem sie vier Campsfür Kinder und Jugendliche im Bereich Oper unterstützt. DieseVereinbarung wurde am Samstag, den 18. November 2017, bei derjährlichen Präsentation des Festspielprogramms in Zürichbekanntgegeben.Zum zweiten Mal gehört Solway zu den Mitgliedern der anerkanntenSchweizer Projektsponsoren, unter denen sich auch Unternehmen wieNestlé und Roche befinden, die die Salzburger Festspiele seitJahrzehnten unterstützen. Im letzten Jahr hat Solway die Aufführungvon Mozarts Oper "La Clemenza di Tito", in der Regie von PeterSellars und dirigiert von Teodor Currentzis, gesponsert. In diesemJahr steht für das Unternehmen die Förderung von jungen Talenten imZentrum. Die Entdeckung von neuen KünstlerInnen ist ein essentiellerTeil der Festspielerfahrung - die Salzburger Operncamps für Kinderund Jugendliche verfolgen das Ziel, einen ersten Einblick in die Weltvon womöglich nächsten großen musikalischen Talenten zu bieten.Neben dem Sponsoring der Salzburger Operncamps für Kinder undJugendliche, wird Solway die Entwicklung des Solway MusikStipendienprogramms für junge, talentierte KünstlerInnen ausökonomisch benachteiligten Regionen, in denen das Unternehmen tätigist, weiterführen. Das internationale Solway Musik Stipendienprogrammbesteht aus einem achtmonatigen Bildungsprogramm. Dabei steht dieIntegration von jungen Kreativen im Alter von 14 bis 17 Jahren auslokalen Gemeinschaften in das moderne Leben im Vordergrund. Dies sollmit Hilfe des Erlernens der englischen Sprache, der Erfahrung vonKunst und der Fähigkeit ihre lokalen, kulturellen Traditionen mit denRealitäten der modernen Welt zu verknüpfen gelingen. Das SolwayStipendienprogramm wird den jungen Familienmitgliedern derUnternehmensbeamten in der Ukraine, in Mazedonien und in Guatemalaangeboten. Nach einem zweistufigen Ausscheidungsverfahren haben dieengagiertesten Stipendiaten die Möglichkeit, an den SalzburgerOperncamps in einem internationalen Umfeld teilzunehmen. Für dieTeilnahme 2018 können die Anträge vom 1. bis 20. Dezember 2017 inMazedonien, in Guatemala und in der Ukraine gestellt werden."Wir sind froh, einen Partner wie die Salzburger Festspielegefunden zu haben, der unsere Weltanschauung teilt, in der die Jugendin ihrer Entwicklung von Selbstvertrauen und innerer Motivationunterstützt wird, und so einen bedeutungsvollen Lebensweg alsFührungspersonen und VerändererInnen einschlagen können." - so DanBronstein, CEO der Solway Investment Group, in seinem Kommentar zumAuftakt des weiteren erfolgreichen gemeinsamen Weges des Unternehmensmit den Festspielen."Es bereitet uns eine Freude, die Solway Investment Group zu einerweiteren Saison von hochwertigen Aufführungen begrüßen zu dürfen. Wirhoffen, dass diese neue Erfahrung zu einer langfristigen Traditionmit noch mehr Ländern wird und dass mehr Solway Stipendiaten in denkommenden Jahren die Möglichkeit haben, an dem Programm und denSalzburger Operncamps teilzunehmen." - so die Präsidentin derSalzburger Festspiele, Dr. Helga Rabl-Stadler.Die Salzburger Operncamps für Kinder im Alter von 9 bis 17 Jahrensind eine Kooperation der Salzburger Festspielen mit der SalzburgStiftung der American Austrian Foundation (AAF) sowie den WienerPhilharmonikern und finden vom 15. Juli bis zum 12. August 2018statt.Anmerkung der RedaktionDas Internationale Solway Musik Stipendienprogramm für kreativeJugendliche im Alter von 14 bis 17 Jahre ist eine private Initiativeder Solway Investment Group, ein internationaler Bergbau- undMetallkonzern mit Hauptsitz in der Schweiz. Das Solway MusikStipendienprogramm ist mit dem Ziel entstanden, das Engagement derFirma in Bereitstellung von Kunst für talentierte Jugendliche zuvertiefen und zu stärken. Solway stellt ein achtmonatigesBildungsprogramm zur Verfügung, welches die Integration talentierterJugendlicher aus lokalen Gemeinschaften in die moderne Welt, durchdas Erleben von Kunst und die Fähigkeit die eigenen lokalen,kulturellen Traditionen mit den Realitäten der heutigen Welt zuverknüpfen, fördert. Das Solway Stipendienprogramm wird jungenFamilienmitgliedern von Unternehmensbeamten in der Ukraine, inMazedonien und in Guatemala angeboten. Nach einem zweistufigenAusscheidungsverfahren haben die engagiertesten Stipendiaten dieMöglichkeit, an den Operncamps in einem internationalen Umfeld inSalzburg teilzunehmen.Die Salzburger Operncamps für Kinder und Jugendliche für jungeTalente im Alter von 9 bis 17 Jahren werden von den SalzburgerFestspielen, in Kooperation mit den Wiener Philharmonikern sowie derSalzburg Stiftung der American Austrian Foundation (AAF) organisiertund finden vom 15. Juli bis zum 12. August 2018 statt.Contacts:media@solway.ch+41-41-740-04-00Original-Content von: Solway Investment Group, übermittelt durch news aktuell