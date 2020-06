Solvias trifft Vereinbarung mit strategischen Investoren im Gesundheitswesen zum Expansionsausbau

Kaiseraugst, Schweiz (ots/PRNewswire) - Globaler Pharmalabor-Dienstleister beruft zwei branchenerfahrene Führungskräfte in seinen Vorstandhttps://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2825121-1&h=2973413460&u=https%3A%2F%2Fc212. net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2825121-2%26h%3D2105976026%26u%3Dhttps% 253A%252F%252Fwww.solvias.com%252F%26a%3DSolvias&a=Solvias , ein international führender Anbieter für Auftragsforschung, -entwicklung und -herstellung, gab heute bekannt, dass er eine Vereinbarung mit den strategischen Investoren im Gesundheitswese Water Street Healthcare Partners (https://c212.net/c/link/?t=0&l =de&o=2825121-1&h=735229283&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3 Den%26o%3D2825121-2%26h%3D2418454083%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwaterstreet.com%2 52F%26a%3DWater%2BStreet%2BHealthcare%2BPartners&a=Water+Street+Healthcare+Partn ers) und JLL Partners (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2825121-1&h=358716729 9&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2825121-2%26h%3D 937276906%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.jllpartners.com%252F%26a%3DJLL%2BPartner s&a=JLL+Partners) abgeschlossen hat, um das wachsende Unternehmen Solvias vollständig zu übernehmen und in es zu investieren. Die Vereinbarung ist der nächste Schritt in Solvias Expansion, die sich darauf konzentriert, das Unternehmen in einen weltweiten Marktführer für erstklassige Pharmalabor-Dienstleistungen aufzubauen.Solvias wird die Branchenkompetenz und das Ressourcennetz von Water Street und JLL nutzen, um die Kapazitäten des Unternehmens in neuen und ergänzenden Bereichen zu erweitern und seine globale Reichweite zu verstärken. Solvias teilte heute auch mit, dass die Healthcare-Unternehmen sie dabei unterstützt hätten, zwei erfahrene Führungskräfte in pharmazeutischen Dienstleistungen für den Vorstand zu gewinnen. Solvias hat Michael J. Lehmann und Mario L. Rocci, Jr., PhD, rekrutiert, die sich Karen J. Huebscher, PhD, Chief Executive Officer und Director von Solvias, im Vorstand des Unternehmens anschließen werden:- Michael J. Lehmann, Chairman, ist der vormalige Chief Commercial Officer und President für globale pharmazeutische Entwicklungsdienstleistungen von Patheon N.V., wo er beim Wandel von Patheon in ein wachstumsstarkes Vertragsunternehmen für Entwicklung und Fertigung eine entscheidende Rolle spielte. Unter Federführung von Herrn Lehmann wurde ebenfalls die globale frühe Entwicklung für Covance Inc. verwirklicht. In jüngster Zeit war er als Vorstandsmitglied der BioAgilytix Labs tätig.- Mario L. Rocci Jr., Director, verfügt über mehr als 30 Jahre Führungserfahrung in der Branche für pharmazeutische Dienstleistungen und ist der ehemalige President des Geschäftsbereichs klinische Frühphase, Labor- und Wissenschaftsdienste von ICON plc. Dr. Rocci fungierte außerdem als Vorstand des Product Quality Research Institute und als President der American Association of Pharmaceutical Scientists."Wir sind begeistert, Solvias' Wachstum in Partnerschaft mit unseren neuen Investoren und dem Vorstand voranzubringen", sagte Dr. Huebscher. "Seit der Gründung von Solvias haben wir unsere Testplattform, die Produkte aus spezialisierter pharmazeutischer Fertigung, die Analysekits und -dienstleistungen konsequent durch Innovationen weiterentwickelt und ausgebaut, um unseren Kunden das höchste Niveau an wissenschaftlicher Expertise und technischen Leistungen zu bieten. Diese neuesten Maßnahmen unterstützen unser Ziel, für unsere Kunden größeren Mehrwert zu schaffen und Solvias als Spitzenunternehmen unserer Branche aufzustellen."Das im Jahr 1999 gegründete Solvias ist kontinuierlich weiter gewachsen und dient mittlerweile mehr als 600 Biotechnologie-, Medizintechnik-, Kosmetik- und internationalen pharmazeutischen Spitzenunternehmen. In den letzten Jahren erweiterte das Unternehmen seine Test- und Analysedienstleistungen, um Biopharmazieprodukte und neu entstehende Zell- und Gentherapien voranzubringen. Solvias ist während der derzeitigen Pandemiekrise voll einsatzfähig geblieben und stellt für Kunden unerlässliche Dienstleistungen bereit, unter anderem unterstützte es die Arbeit zur Entwicklung von Therapiemöglichkeiten und Impfkandidaten für COVID-19."Solvias genießt hohe Anerkennung für seine herausragende Qualitätsarbeit, wissenschaftlichen Fachkenntnisse und sein Engagement für kontinuierliche Innovation. Die Arbeit des Unternehmens ist erfolgskritisch für Unternehmen, die wichtige, lebensrettende Produkte auf den Markt bringen wollen. Ich fühle mich geehrt, mit Karen J. Huebscher und ihrem Team zusammenarbeiten zu können, um zum langfristigen Ziel beizutragen, Solvias als globalen Branchenführer zu etablieren", sagte Herr Lehmann.Informationen zu Water StreetWater Street ist ein strategischer Investor, der sich ausschließlich auf die Gesundheitsbranche konzentriert. Die Organisation blickt auf eine starke Erfolgsbilanz beim Aufbau marktführender Unternehmen in den wichtigsten Wachstumssektoren im Gesundheitswesen zurück. Sie hat in Bezug auf Investitionen bereits mit einigen der weltweit führenden Unternehmen zusammengearbeitet, darunter Humana, Johnson & Johnson, Medtronic und Walgreen Co. Zum Team von Water Street gehören Führungskräfte aus der Branche sowie Anlageexperten mit jahrzehntelanger Erfahrung in den Bereichen Investitionen und internationale Unternehmensführung im Gesundheitswesen. Der Hauptsitz des Unternehmens befindet sich in Chicago. Weitere Informationen zu Water Street finden Sie unter http://waterstreet.com (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2825121-1&h=11015427 02&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2825121-2%26h%3 D3208602867%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fwaterstreet.com%252F%26a%3Dhttp%253A%252F%2 52Fwaterstreet.com&a=http%3A%2F%2Fwaterstreet.com) .Informationen zu JLL PartnersJLL Partners ist eine Private-Equity-Firma für das mittlere Marktsegment mit über drei Jahrzehnten Erfahrung bei der Transformation von Unternehmen in den Sektoren Gesundheitswesen, Fachindustrie und Unternehmensdienstleistungen. Die Firma widmet sich Partnerschaften mit Unternehmen, denen sie durch eine Kombination aus strategischen Fusionen und Übernahmen, organischen Wachstumsmaßnahmen und operativen Verbesserungen beim Aufbau zur Marktführerschaft helfen kann. Das Team von JLL Partners setzt sich aus versierten Investmentfachleuten und agierenden Partnern zusammen, die sich den Schwerpunkt gesetzt haben, die langfristige Wertschöpfung über das gesamte Portfolio anzukurbeln. Seit seiner Gründung 1988 haben JLL Partners mehr als 5 Milliarden USD Beteiligungskapital über acht private Equity-Fonds eingesetzt, mit über 50 Plattforminvestments und mehr als 190 Ergänzungsakquisitionen. Weitere Informationen finden Sie unter http://www.jllpartners.com (https://c212. net/c/link/?t=0&l=de&o=2825121-1&h=164657220&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink %2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2825121-2%26h%3D1527323137%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fw ww.jllpartners.com%252F%26a%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.jllpartners.com&a=http%3A%2 F%2Fwww.jllpartners.com)Informationen zur Solvias AGSolvias ist ein weltweit führendes Auftragsunternehmen für Forschung, Entwicklung und Herstellung. Die vom Unternehmen unterstützen Branchen umfassen u. a. Pharmazie, Biotechnologie, Medizintechnik und Kosmetik. Solvias mit Unternehmenszentrale in Basel in der Schweiz beschäftigt mehr als 550 hochqualifizierte Mitarbeiter, die gemeinsam daran arbeiten, die Anforderungen ihrer Kunden zu erfüllen. Solvias ist stolz darauf, innovative Lösungen bereitzustellen, die den höchsten Qualitätsstandards entsprechen. Mit seiner exzellenten Infrastruktur und beispiellosen Fachkompetenz entwickelt, analysiert und prüft Solvias eine große Bandbreite von biologischen und chemischen Substanzen und Produkten. Das Unternehmen bietet außerdem eines der größten proprietären Portfolios mit Liganden und eine Reihe von damit zusammenhängenden, kundenspezifisch angepassten Synthese- und Katalysetechnologie-Dienstleistungen. Auf dem Fundament seiner hervorragend etablierten wissenschaftlichen Expertise und seiner nachgewiesenen Erfolgsbilanz stellt Solvias integrierte Dienstleistungen, Produkte und Technologien bereit, damit die Kunden des Unternehmens sicherere und bessere Produkte schneller auf den Markt bringen können.Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1178347/Solvias_Lab.jpg (https://c212.ne t/c/link/?t=0&l=de&o=2825121-1&h=3932630346&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink% 2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2825121-2%26h%3D1126035168%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fm ma.prnewswire.com%252Fmedia%252F1178347%252FSolvias_Lab.jpg%26a%3Dhttps%253A%252 F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F1178347%252FSolvias_Lab.jpg&a=https%3A%2F %2Fmma.prnewswire.com%2Fmedia%2F1178347%2FSolvias_Lab.jpg)Pressekontakt:Kelly ZitlowWater StreetKelly.zitlow@waterstreet.comWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/124552/4621222OTS: SolviasOriginal-Content von: Solvias, übermittelt durch news aktuell