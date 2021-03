Solvemate Contextual Conversation Engine(TM) ermöglicht zielführendere Konversationen, um herkömmliche Chatbot-Frustrationen zu beseitigen

Berlin (ots/PRNewswire) - Solvemate, der führende Anbieter im Bereich Service Experience, kündigt heute die Erweiterung seiner Plattformlösung für Kundenservice-Automatisierung um NLP-Funktionen (Natural Language Processing) an, um die Solvemate Contextual Conversation Engine (https://www.solvemate.com/de/why-solvemate)(TM) zu schaffen. Diese einzigartige Engine versteht und löst die Fragen der Kunden schneller und zuverlässiger als jeder Chatbot auf dem Markt und das auf eine Art und Weise, die einfach zu erstellen, zu trainieren und zu warten ist und so die Gesamtbetriebskosten (TCO) niedrig hält.So erfüllt Solvemate das Versprechen des überschätzten Chatbot-Hypes der VergangenheitDie Solvemate Contextual Conversation Engine(TM) adressiert den Bedarf im Markt, die Grenzen traditioneller Chatbot-Algorithmen zu überwinden, die Kunden oft frustriert zurücklassen, wenn sie die gesuchten Antworten nicht finden können. Bis jetzt neigen die meisten Chatbot-Technologieunternehmen dazu, einen von zwei Ansätzen zu verfolgen: entweder durch statische Entscheidungsbäume oder durch NLP.Aufbauend auf der innovativen dynamischen Entscheidungsbaumlogik von SolvemateDie einzigartige Solvemate Contextual Conversation Engine(TM) nutzt eine leistungsstarke Kombination aus NLP und dem dynamischen Entscheidungsbaum (DDT) (https://www.solvemate.com/blog/chatbot-conversation-flow-dynamic-static) von Solvemate, um Kunden genau zu verstehen. Durch die Hinzunahme von NLP können Kunden ihre Fragen eintippen, wodurch sie sich in Echtzeit in einem personalisierten Eins-zu-Eins-Gesprächsstil verstanden fühlen. Die Kombination aus NLP und DDT bietet eine schnellere Antwortzeit, die das Vertrauen und die Loyalität der Kunden stärkt. Der Chatbot von Solvemate ist kontextbewusst (Kanal und Benutzer), um so auch hoch personalisierte Anfragen in jeder Sprache zu lösen. Bei Bedarf kann immer ein menschlicher Servicemitarbeiter hinzugezogen werden und Übergaben können nahtlos in bestehende CRM- oder Ticketing-Systeme integriert werden.Die zusätzliche NLP-Funktion wurde von der heute am schnellsten wachsenden Laufschuhmarke On (https://www.on-running.com/de-de/) im Beta-Test ausprobiert. Verena Strunk-Wenzl, Global Head of DTC Customer Experience bei On, kommentiert: "Wir haben die vollen Möglichkeiten der Solvemate Contextual Conversation Engine(TM) einen Monat lang getestet und konnten feststellen, dass das Engagement der Nutzer um über 30 % gestiegen ist und wir in der Lage waren, hilfreichere Bot-Resolutionen anzubieten und gleichzeitig unseren CSAT zu steigern. Wir waren bereits sehr zufrieden mit den Ergebnissen des Solvemate-Chatbots, aber dies wird unsere Kundenservice-Automatisierung auf ein noch höheres Niveau bringen und uns die Einblicke geben, die wir brauchen, um die Erfahrung unserer Kunden mit der Marke weiter zu verbessern."Die einzigartigen Vorteile der Solvemate Contextual Conversation Engine(TM):- Schaffen Sie ein großartiges Konversationserlebnis, indem Sie Kunden sowohl mit Schaltflächen als auch mit Freitextfeldern zur richtigen Lösung führen- Bieten Sie eine schnellere und zuverlässigere Lösung für die Fragen Ihrer Kunden- Es ist einfach zu erstellen, zu trainieren und zu warten, um die Gesamtbetriebskosten niedrig zu haltenJürgen Vogel, Co-Founder und CTO von Solvemate, kommentiert: "NLP ist eine leistungsstarke Technologie, aber NLP allein kann das Versprechen der Service-Automatisierung nicht erfüllen, insbesondere nicht für KMUs, die keine massiven Ressourcen in die Bot-Wartung investieren können. Deshalb ist die Solvemate Contextual Conversation Engine(TM) eine so großartige Lösung - sie kombiniert das Beste aus beiden Welten."Solvemates Forschung und Entwicklung wurde dabei von dem Pro FIT Programm der IBB (https://www.ibb.de/en/foerderprogramme/pro-fit-projektfinanzierung.html) und dem European Fund for Regional Development (EFRE) (https://ec.europa.eu/regional_policy/en/funding/erdf/), der sich auf branchenprägende Innovationsprojekte fokussiert, unterstützt.Erfahren Sie mehr (https://www.solvemate.com/blog/the-next-wave-of-customer-service-chatbots) von unserem Co-Founder und CTO Jürgen Vogel darüber, warum Solvemate die Solvemate Contextual Conversation Engine(TM) entwickelt hat.Follow SolvemateTwitter (https://twitter.com/solvemate_HQ)LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/solvemate/)Facebook (https://www.facebook.com/search/top?q=Solvemate)YouTube (https://www.youtube.com/results?search_query=solvemate)Blog (https://www.solvemate.com/blog)Über SolvemateSolvemate befähigt Marken, durch zielführende Konversationen einen qualitativ hochwertigen Kundenservice zu bieten. Unsere Plattform zur Kundenservice-Automatisierung basiert auf intelligenter Conversational AI, die es Unternehmen ermöglicht, Chatbot-Dialoge zu erstellen, damit die eigenen Servicemitarbeiter ihr Wissen dort einsetzen können, wo es gebraucht wird. Solvemate vertrauen Marken wie Sparkasse, On, Globetrotter und Armedangels. Mehr erfahren auf solvemate.com.