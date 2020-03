Soluno - Kollaborationstool MiTeam Plus jetzt kostenlos

Stockholm (ots/PRNewswire) - Soluno möchte einen Beitrag in der Gesellschaft leisten, wo wir Kunden und andere Unternehmen in der kritischen Situation, in der wir uns befinden, unterstützen können. Wir hoffen, dass diese Aktion die interne und externe Kommunikation von Unternehmen erleichtern kann. Wir hoffen, dass das Tool dazu beitragen kann, den Verkauf und neue Geschäfte in einer unruhigen Wirtschaft fortzusetzen. Soluno startet nun seinen Kooperationsdienst MiTeam Plus, der für alle Kunden bis zum letzten Tag des Juni 2020 kostenlos ist. Dies gilt für alle europäischen Länder, in denen Soluno tätig ist.Die letzten Wochen haben bewiesen, mit welch gewaltigen Aktionen Soluno dazu beitragen kann, künftigen Unternehmen zu helfen. Es werden verschiedene Arten von Notfällen auftreten und Unternehmen können mit Soluno zusammenstehen und es schaffen, den gesamten Betrieb von zu Hause aus zu leiten. Heute nutzen unsere Kunden Dienstleistungen, die die meisten ihrer Bedürfnisse abdecken, aber in der derzeitigen Situation zeigten sich viele Unternehmen verletzlich, wurden überrumpelt und sind nicht in der Lage, einen guten Notfallplan zu verwalten und zu aktivieren.MiTeam Plus von Soluno ist ein Projektmanagement-Tool, das in erster Linie die Kommunikation und Zusammenarbeit durch volle Verfügbarkeit untereinander und mit den laufenden Projekten des Unternehmens erleichtert. Funktionen wie Chat, gemeinsame Nutzung von Dokumenten, Telefonkonferenzen und Videokonferenzen sind enthalten. Darüber hinaus ist der Dienst auch in den Standard-Telefoniedienst von Soluno integriert, was bedeutet, dass wir alle Arten von Kommunikations-Tools auf ein und derselben Plattform zusammenfassen.Der komplette Service von Soluno ermöglicht es den Mitarbeitern und dem gesamten Unternehmen, mobil und flexibel in ihrer Arbeit zu werden. Das bedeutet, dass jeder von jedem Ort aus arbeiten kann und weiterhin Zugang zu den notwendigen Arbeitsmitteln hat. Auf diese Weise können Unternehmen unabhängig von den Umständen ihren Betrieb sichern.Soluno nimmt die weltweiten Entwicklungen der letzten Wochen sehr ernst und wird sich auch in Zukunft intensiv damit beschäftigen. Soluno wird Ressourcen bereitstellen, um aktuelle und zusätzliche Dienste zu entwickeln, die den Unternehmen eine hohe Verfügbarkeit und große Zuverlässigkeit bieten und die langfristige Sicherheit gewährleisten können. Wir wollen, dass mehr Kunden auf eine solche Situation vorbereitet sind, um bei den Arbeitsbedingungen drastische Entscheidungen treffen zu können."Viele schwedische Unternehmen stehen vor einer neuen Ära der Fernarbeit. Wir wollen, dass sich alle unsere Kunden trotzdem ungehindert zusammenkommen können, doch vielen fehlen heute noch die wesentlichen Mittel dazu. Wir wollen dem Abhilfe schaffen, indem wir die Möglichkeit bieten, MiTeam kostenlos zu nutzen. Wenn Sie völlig mobil sind und Ihnen die Tools für den Computer fehlen, bieten wir auch die Schnittstelle an. Wir wollen den Weg für Cloud-Dienste und den modernen digitalen Mitarbeiter ebnen. Mit dem Angebot von MiTeam ist dies unser Beitrag zur Erleichterung der täglichen Arbeit für unsere Kunden." - Mattias Ohde, CEO von SolunoSoluno BC ABSoluno BC ist der größte und umfangreichste betreiberunabhängige UCaaS-Anbieter auf dem nordischen Markt mit mehr als 150.000 Nutzern in der Cloud. Soluno treibt die Zukunft der Geschäftskommunikation voran, indem es ein erstes mobiles Konzept über Großhandelspartner in Europa anbietet.http://www.soluno.se/Pressekontakt:Mattias Ohde,CEO von Soluno+46-(0)31-352-40-03Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/130536/4556711OTS: SolunoBCOriginal-Content von: SolunoBC, übermittelt durch news aktuell