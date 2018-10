SolunoBC und CallHosted bündeln ihre Kräfte, um das Cloud-Geschäft in Europa auszubauen

Stockholm (ots/PRNewswire) -Soluno, der größte betreiberunabhängige UCaaS-Anbieter auf demnordischen Markt, schließt sich mit dem in den Niederlandenansässigen Cloud-Dienstleister CallHosted zusammen. Die Transaktionstärkt unser Großhandelskonzept, das in erster Linie auf Mobilgeräteausgerichtet ist, und seine Marktabdeckung in Europa.Das kombinierte Unternehmen wird durch den Erwerb von CallHosteddurch Soluno geschaffen, wobei der Aktionär von CallHosted in dieSolunoBC Holding AB investiert und die SEB Private Equity derMehrheitsaktionär bleibt. Der CEO und Gründer von CallHosted, PaulSmissaert, behält eine wichtige operative Rolle und tritt demFührungsteam von Soluno bei.Die Transaktion ist ein wichtiger Schritt bei der Entwicklung vonSoluno zum attraktivsten Großhandelslieferanten in Europa und daskombinierte Unternehmen bietet mehrere interessante Synergien. BeideUnternehmen teilen eine gemeinsame Sicht auf cloudbasierteKommunikation und nutzen eine gemeinsame Softwareplattform für denVertrieb und die Entwicklung von Cloud-Kommunikationsdiensten.Darüber hinaus sind der Austausch von Wissen, Automatisierung undAdd-on-Dienstleistungen Dinge, mit denen sich die Unternehmen gutergänzen, was den Partnern und Endverbrauchern über die Märkte hinwegeine Wertsteigerung bieten wird.Das kombinierte Unternehmen wird seinen Fokus weiterhin auf denAusbau des Geschäfts in den Niederlanden und die anschließendeExpansion in weitere Märkte in Europa richten. Mit vereinten Kräftenwird Soluno schnell zu einem offensichtlichen Integrator in einemneuen Markt werden, mit Bestandskunden, aktiven Dienstleistungen undMitarbeitern, die dank CallHosted bereits vorhanden sind."Mit diesem Schritt verbinden wir unsere beidseitigen Erfahrungen,um unseren Kunden das beste Angebot machen zu können, und zwar nichtnur in den Niederlanden, sondern auch gegenüber in unserem Bestreben,international zu expandieren. Unsere Cloud-Produkte werden von einemstressfreien Aktivierungsverfahren unterstützt und wir sind in derLage, mit der richtigen Wirtschaftlichkeit durch Massenproduktion zuwachsen. Wir haben die besten Voraussetzungen für die nationale undinternationale Expansion als Betreiber und Integrator unabhängigerCloud-Kommunikationsmittel. Wir werden die Position des führendenSystemintegrators in der Cloud einnehmen und den Kunden, Partnern undBetreibern die beste Betreuung bieten", sagt Paul Smissaert, derGründer von CallHosted."Wir freuen uns sehr, dass CallHosting sich mit Solunozusammengeschlossen hat, da die komplementären Talente und Vorschlägedazu beitragen werden, das internationale Wachstum von Soluno zubeschleunigen. Wir sind beeindruckt von dem, was CallHosted bisher inden Niederlanden erreicht hat, und wir freuen uns darauf, gemeinsamdas volle Potenzial der Geschäftschancen zu verwirklichen", sagtMattias Ohde, CEO von SolunoBC AB.Im Laufe des Jahres 2018 wird das Unternehmen voraussichtlicheinen Umsatz von ca. 25 Millionen EUR erwirtschaften undNiederlassungen in Stockholm, Göteborg und Rotterdam betreiben.Soluno Business Communications ABSolunoBC ist der größte und expansionsfreudigstebetreiberunabhängige UCaaS-Anbieter auf dem nordischen Markt mitmehr als 130.000 Nutzern in der Cloud. Soluno treibt die Zukunft derUnternehmenskommunikation voran, indem es durch Großhandelspartner inEuropa ein Konzept anbietet, das in erster Linie auf Mobilgeräteausgerichtet ist.http://www.soluno.comCallHosted:CallHosted bietet flexible Kommunikationslösungen über einumfangreiches Partnernetzwerk von zertifizierten Telekommunikations-und ICT-Dienstleistern. Durch den Einsatz der intelligentenKommunikations- und Kollaborationslösungen von Mitel könnenCallHosted und seine Partner Lösungen anbieten, die den spezifischenKundenbedürfnissen entsprechen. Dabei spielt es keine Rolle, ob essich um eine Lösung handelt, die auf dem Betriebsgelände installiert,gehostet oder auf VMware oder in einer Private Cloud virtualisiertist, oder um eine Hybrid-Lösung.http://www.callhosted.nlPressekontakt:finden Sie hier:Mattias Ohde, CEO Soluno BC, +46(0)31-352-40-03,Mattias.ohde@soluno.sePaul Smissaert, CEO CallHosted, +31(0)088-00237231,p.smissaert@callhosted.nlOriginal-Content von: SolunoBC, übermittelt durch news aktuell