Solon Management Consulting und Altman Vilandrie & Company fusionieren zu Altman Solon (FOTO)

München (ots) - Solon Management Consulting und Altman Vilandrie & Company fusionieren zu Altman Solon und werden damit zur größten Strategieberatung mit Fokus auf Telekommunikation, Medien und Technologie (TMT) weltweit. Der Zusammenschluss erfolgt nach einem Jahrzehnt enger Partnerschaft zwischen den beiden Unternehmen.Mit einem Team von Experten, umfassenden Marktkenntnissen und viel Leidenschaft unterstützt Altman Solon führende Unternehmen der TMT-Industrie bei der Identifikation, Entwicklung und Umsetzung von Unternehmensstrategien, bei digitaler Innovation sowie bei Transaktionen (M&A). Altman Solon hilft führenden Investoren weltweit bei der Entwicklung von Investitions- und Wachstumsstrategien, im Rahmen von Due-Diligences und bei Investitionsentscheidungen.Altman Vilandrie & Company und Solon Management Consulting waren vor der Fusion bereits Branchenführer in ihren jeweiligen Märkten: Altman Vilandrie & Company vor allem auf dem amerikanischen Kontinent und Solon Management Consulting in Europa und Afrika. Die beiden Unternehmen haben hierbei über viele Jahre die treibenden Entwicklungen im TMT-Sektor unterstützt, von Glasfaser- und 5G-Ausbau über Digitalisierung bis zur Unterstützung globaler Medienunternehmen in Bereichen wie Digitalisierung und OTT. Zum Kundenkreis gehören auch große Technologie- und Softwareunternehmen, die unter anderem bezüglich Strategien zu SaaS und Cloud unterstützt wurden, sowie weltweit führende Private-Equity- und Infrastruktur-Investoren. Die Fusion kombiniert die strategische, sektorspezifische und regionale Expertise der beiden stark wachsenden Unternehmen und macht Altman Solon zum größten globalen Strategieberatungsunternehmen im TMT-Sektor mit Kunden in über 100 Ländern und rund 300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in Büros in Boston, London, Mailand, München, New York, Paris, San Francisco und Warschau.Altman Solon wird im Besitz aller Partner der bisherigen Firmen sein. Rory J. Altman und Patrick Bellenbaum werden gemeinsam die Rolle des Managing Partners bei Altman Solon übernehmen.Patrick Bellenbaum, Partner und Geschäftsführer bei Solon Management Consulting und Managing Partner bei Altman Solon, kommentiert den Schritt: "Unser Ziel ist es, die TMT-Industrie voranzubringen - vor allem bezüglich Kerntrends wie aktuell Digitalisierung, 5G, Glasfaser und Cloud. Unsere Kunden werden ab jetzt noch mehr von unseren weltweiten Erfahrungen bezüglich Best Practices, Geschäftsszenarien und technischen Entwicklungen profitieren. Der Zusammenschluss unserer beiden stark wachsenden Unternehmen ermöglicht eben dies. Altman Solon ist die größte TMT-fokussierte Strategieberatung und berät führende Unternehmen und Investoren in Europa, Amerika sowie in Afrika und Asien. Ich bin stolz auf unser Team und das, was wir erreicht haben. Ich freue mich darauf, gemeinsam noch stärker zu wachsen und unseren Kunden weltweit die umfassendste Strategieberatung im Bereich TMT bieten zu können."Rory J. Altman, Gründer von Altman Vilandrie & Company in 2002 und Managing Partner von Altman Solon, ergänzt: "Wir waren immer bestrebt, unseren Kunden in den Bereichen Telekommunikation, Medien und Technologie dabei zu helfen, sich stärker zu positionieren, zu wachsen und Endkunden mit besseren Produkten versorgen zu können. Die Fusion unserer stark wachsenden Unternehmen bringt dies auf eine neue Stufe. Altman Solon ist in der Lage, globale Herausforderungen unserer Kunden im Bereich TMT mit Fachwissen aus einem noch breiteren Pool von Erfahrungen und Expertise zu meistern. Nur unser Team ist im Stande, diese Konzentration auf strategische TMT-Themen weltweit anzubieten."Über Altman SolonAltman Solon entstand nach der Fusion von Altman Vilandrie & Company und Solon Management Consulting im Jahr 2020. Das globale Strategieberatungsunternehmen fokussiert sich auf die Bereiche Telekommunikation, Medien und Technologie (TMT). Altman Solon kombiniert Branchenexperten und Datenanalysten in einem kollaborativen Arbeitsumfeld, um echte und nachhaltige Lösungen für globale TMT-Unternehmen zu schaffen. Altman Solon unterstützt führende Unternehmen bei der Identifikation, Entwicklung und Umsetzung von Unternehmensstrategien, bei digitaler Innovation sowie bei Transaktionen (M&A). Altman Solon hilft führenden Investoren weltweit bei der Entwicklung von Investitions- und Wachstumsstrategien, im Rahmen von Due-Diligences und bei Investitionsentscheidungen. Mit rund 300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in Boston, London, Mailand, München, New York, Paris, San Francisco und Warschau ist Altman Solon weltweit aktiv und hat erfolgreich Projekte in über 100 Ländern durchgeführt. Weitere Informationen erhalten Sie auf http://www.altmansolon.com/ .