Solon Management Consulting eröffnet neues Büro in Mailand mit Emil Arnell als Geschäftsführer

London (ots) - Solon Management Consulting hat heute die Eröffnungeines neuen Büros in Mailand im Januar 2019 bekannt gegeben.Die Leitung des Mailänder Büros wird Emil Arnell übernehmen, derAnfang nächsten Jahres als Geschäftsführer zu Solon wechselt. Er hatbereits zahlreiche wichtige Transaktionen begleitet und eine Vielzahlan strategischen sowie regulatorischen Beratungsprojekten geleitet.Zudem verfügt er über mehr als ein Jahrzehnt Erfahrung in deninternationalen TMT-Industrien mit besonderem Fokus auf denitalienischen Markt.Emil wird von Federico Torri unterstützt, der auch im Januar 2019als Principal im Mailänder Solon-Büro starten wird und ebenfalls mehrals zehn Jahre Erfahrung im lokalen und globalen TMT-Sektor vorweisenkann. Seine Expertise umfasst sowohl Transaktionen als auchStrategie- und Regulierungsprojekte.Die Entscheidung, die Präsenz von Solon in Europa auszubauen,spiegelt die Wachstumsstrategie des Unternehmens wider. Deritalienische TMT-Markt ist von besonderem Interesse, da er derzeiteinen strukturellen Wandel erlebt - sowohl im Hinblick auf dieInfrastruktur als auch auf das Retail-Geschäft. Daher birgt dieserMarkt ein bemerkenswertes Potenzial für die weitere Konsolidierungvon Funkturmbetreibern, für Investitionen in den Glasfaser-Ausbau,den optimalen Einsatz von 5G und den Aufbau entsprechenderGeschäftsmodelle sowie für die Vermarktung digitaler undCloud-basierter Dienstleistungen für Verbraucher und Unternehmen."Abgesehen von der strukturellen Dynamik, die der italienischeMarkt aufweist, wird der strategische Kurs mehrerer bedeutenderTMT-Akteure durch eine Flut an Transaktionen neu definiert. Solonwird in Zukunft eine noch stärkere Rolle bei der Transformation deritalienischen TMT-Landschaft spielen, da wir auf unsere globalenKompetenzen sowie unsere Erfahrungen im lokalen italienischen Kontextaufbauen können", erklärt Marco Cordoni, Partner und Geschäftsführerbei Solon.