"Solo: A Star Wars Story" - die Preview / CineStar startet den Vorverkauf am 4. Mai

Lübeck (ots) - Schon drei Wochen vor dem sehnsüchtig erwartetenKinostart startet CineStar den Vorverkauf für die heiß ersehntePreview von "Solo: A Star Wars Story". Vorpremierentermin istMittwoch, der 23. Mai um 20:00 Uhr, einen Tag vor dem Bundesstart.Die Karten sind an der Kinokasse und online unter cinestar.deerhältlich.Aldren Ehrenreich ist Han Solo! Und in dieser gigantischen neuenHauptrolle wird er unter der Regie des zweifachen Oscar®-PreisträgersRon Howard ("Apollo 13", "A Beautiful Mind", "Illuminati") dafürsorgen, dass wir endlich erfahren, wie sich Han Solo und Chewbaccakennenlernten - und wie sich der berüchtigte Weltraumschmuggler zumGeneral der Rebellenallianz wandelte. In weiteren Rollen des epischen3D-Spektakels sind u.a. "Game of Thrones"-Beauty Emilia Clarke,Donald Glover, Woody Harrelson und Paul Bettany zu sehen.Zum Inhalt: Es geht an Bord des Millennium Falken, auf eine Reisein eine weit, weit entfernte Galaxie. Darum dreht es sich in "Solo: AStar Wars Story", einem brandneuen Abenteuer mit dem beliebtestenSchuft der Galaxie. Aufgrund einer Serie waghalsiger Eskapaden ineiner düsteren und gefährlich kriminellen Unterwelt lernt Han Soloseinen mächtigen künftigen Copiloten Chewbacca kennen und trifft aufden berüchtigten Glücksspieler Lando Calrissian für eine Reise, dieden Kurs für einen der ungewöhnlichsten Helden der Star-Wars Sagafestlegt.CineStar freut sich auf zahlreiche Besucher und wünscht allen StarWars Fans ein galaktisches Kinoerlebnis. CineStarCARD-Mitgliederdürfen sich auf einen attraktiven Vorteilspreis freuen.Pressekontakt:ZPR GmbHSandra von Zabiensky,Sandra BackhausAn der Alster 85D-20099 HamburgTel.: 040-29 81 35-11/12presse@cinestar.deCineStar-GruppeMühlenbrücke 9D-23552 Lübeckcinestar.deOriginal-Content von: CineStar, übermittelt durch news aktuell