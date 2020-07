Solltest du Square-Aktien zu ihrem Allzeithoch kaufen?

Weitere Suchergebnisse zu "Square":

Die Aktien von Square (WKN: A143D6) erreichten kürzlich ein Allzeithoch, als Kleinunternehmen, die im letzten Quartal fast die Hälfte ihrer Transaktionen generierten, nach und nach wieder öffneten. Dies geschah aufgrund einer Verlangsamung der COVID-19-Infektionsrate und der Lockerung von „Bleiben Sie zu Hause“-Maßnahmen in den USA.

Aber ist dieser Enthusiasmus, der die Aktien von Square von den 30 Dollar pro Aktie Ende März auf über 100 Dollar pro Aktie trieb, gerechtfertigt oder verfrüht? Bewerten wir dieses Technologie- und Finanzdienstleistungsunternehmen neu, um das herauszufinden.

Ist die COVID-19-Krise wirklich vorbei?

Die Einnahmen von Square stiegen im ersten Quartal, das am 31. März endete, im Vergleich zum Vorjahr um 44 %, aber es gab weder für das zweite Quartal noch das Gesamtjahr Prognosen. Sein Transaktionsvolumen (Gross Payment Value, kurz GPV) fiel jedoch im April um 39 % im Jahresvergleich, wobei der größte Teil des Rückgangs zwischen der letzten Märzwoche und der ersten Aprilhälfte erfolgte.

Während der Telefonkonferenz am 6. Mai verkündete CFO Amrita Ahuja, die „Trendlinie habe sich auf diesen Niveaus stabilisiert“ und Square habe „seit Mitte April eine Verbesserung der Wachstumsraten“ gesehen. Sie merkte an, es sei „noch früh und wir sehen weiterhin tägliche Volatilität, aber wir wurden durch diese jüngsten Trends ermutigt“.

Diese Kommentare sowie die allmähliche Wiedereröffnung von Unternehmen in den gesamten USA ließen darauf schließen, dass das Schlimmste überstanden sei. Der jüngste Anstieg neuer COVID-19-Fälle hat jedoch die Furcht vor einer zweiten Infektionswelle geschürt, und eine wachsende Zahl von Bundesstaaten macht wieder dicht.

Pessimisten vs. Optimisten

Im letzten Quartal führte Square sein stabilisierendes Wachstum auf neue Anbieter zurück, die während der Krise auf digitale Zahlungen umgestiegen sind, auf bestehende Anbieter, die mehr Omnichannel-Lösungen nutzen sowie auf saisonale Impulse durch Osterverkäufe und Regierungshilfen.

Im letzten Quartal erwirtschafteten 48 % der Verkäufer von Square weniger als 125.000 Dollar in jährlichen GPV. Diese kleineren Händler sind in hohem Maße von den COVID-19-Schließungen betroffen, und Square hat Unterstützung angeboten, indem es im März und April seine Softwaregebühren zurückerstattete. Außerdem stellt es mehr Liefer-, Abholservice- und kontaktlose Transaktionstools zur Verfügung, damit die Händler geöffnet bleiben können.

Square ist bereit, kurzfristige Verluste in Kauf zu nehmen, um seine kleineren Händler zu unterstützen, aber es ist unklar, ob diese Schritte dem breiteren Makro-Gegenwind konsequent entgegenwirken können – einschließlich neuer COVID-19-Infektionen und einer Arbeitslosenquote in den USA, die laut einer kürzlich durchgeführten Refinitiv-Umfrage bis Ende des Jahres 20 % erreichen könnte.

Square bleibt auch auf GAAP-Basis durchweg unprofitabel und die anhaltende Subventionierung seiner Händler könnte eine Menge Geld verschlingen. Und das, obwohl das Unternehmen vor Kurzem mit einem Fremdkapitalangebot in Höhe von 1 Milliarde US-Dollar Bargeld aufgenommen hat. Die Cash App von Square wächst immer noch und liegt weiterhin vor Venmo von PayPal (WKN: A14R7U), aber das Wachstum ist nicht signifikant genug, um die kurzfristige Verlangsamung der Zahlungsverarbeitungs- und Softwaregebühren von Square auszugleichen.

Sind die Gewinne und Bewertungen von Square von Bedeutung?

Analysten erwarten, dass die Einnahmen von Square in diesem Jahr nur um 4 % steigen werden, da das Unternehmen mit den Folgen der COVID-19-Krise zu kämpfen hat, sich aber im nächsten Jahr auf ein Wachstum von 33 % beschleunigen wird.

Seine bereinigten Gewinne, die keine aktienbasierten Vergütungen und andere variable Ausgaben enthalten, werden in diesem Jahr voraussichtlich um 68 % zurückgehen, sich aber im nächsten Jahr mehr als verdreifachen.

Bei 100 Dollar pro Aktie wird Square mit einem 100-Fachen seiner erwarteten Gewinne für das nächste Jahr gehandelt. PayPal, das eine solide Profitabilität aufweist, aber langsamer wächst, hat ein viel niedrigeres erwartetes Kurs-Gewinn-Verhältnis von etwa 50. Square verfügt über diesen Aufschlag, weil der Markt das Ende der COVID-19-Krise und die breitere Erholung der Kleinunternehmen einpreist – beides ist zu diesem Zeitpunkt nicht garantiert.

Warte lieber den Kursrückgang ab

Ich habe während des COVID-19-Crashs Anfang dieses Jahres mehrere Aktien von Square gekauft, da ich immer noch vom langfristigen Wachstumspotenzial des Fintech-Ökosystems beeindruckt bin. Ich glaube jedoch, dass sich die Aktien des Unternehmens wieder überhitzen, und Anleger, die zu diesen Preisen zu viele Aktien anhäufen, könnten sich bei einer zweiten Welle von COVID-19-Infektionen und -Schließungen ärgern.

