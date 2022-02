Solltest du vor den Q4-Zahlen noch 1.000 Euro in Axon Enterprise investieren?

1.000 Euro in Axon Enterprise (WKN: A2DPZU) zu investieren ist langfristig orientiert für Wachstumsinvestoren zumindest eine Option. Ob du das vor der Präsentation der Quartalszahlen für das vierte Quartal tun solltest, das ist natürlich eine andere Frage. Immerhin besitzt die Aktie im Vergleich zum Rekordhoch im Moment einen Discount von ca. 28 %.

Was für mich ebenfalls für eine Investition in Axon Enterprise vor den Quartalszahlen spricht, ist, dass wir nicht einmal wissen, wann sich das Management in die Karten blicken lässt. Ein Termin für die Präsentation frischer Zahlen ist noch nicht veröffentlicht.

Aber es gibt unternehmensorientiert und mit Blick auf die derzeitige Bewertung noch ganz andere Dinge, die jetzt eine attraktive Ausgangslage skizzieren. Lass uns das heute einmal etwas näher thematisieren.

Axon Enterprise: Attraktiv, egal mit welchen Q-Zahlen

Wir können zugegebenermaßen versuchen zu raten, was Axon Enterprise im vierten Quartal präsentiert. Eigentlich ist das jedoch ein Fokus, der zweitrangig ist. Im Endeffekt ist der unternehmensorientierte und bewertungstechnische Gesamtmix derzeit überaus attraktiv.

Angefangen von einer Marktkapitalisierung von 9,56 Mrd. US-Dollar und einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von unter 10 bis hin zu einem Marktpotenzial von 52 Mrd. US-Dollar gibt es viele Dinge, die durchaus interessant erscheinen. Vor allem, da das Unternehmen sein bisheriges Wachstum ohne Fremdmittel und Schulden finanziert hat. Inflation und eine Zinserhöhung ist daher keine großartige operative Belastung für das Unternehmen.

Besonders relevant ist, dass Axon Enterprise gerade jetzt die Basis für eine Wachstumsbeschleunigung legt. Insbesondere, indem man den Markt für Privatkunden adressiert, hat man eine bedeutende Erweiterung des adressierbaren Gesamtmarktes erzielt. Zudem fokussiert sich das Top-Management immer mehr auf die internationalen Märkte. Auch die Errichtung einer R&D-Einrichtung in Großbritannien zeigt, dass das Management sich internationaler aufstellen möchte.

Das Wachstum von Axon Enterprise lag im zweiten Quartal des Jahres 2021 gemessen beim Umsatz zudem bei 55 % im Jahresvergleich. Im dritten Quartal sind es immerhin noch 39 % bei den Erlösen gewesen, wobei ein Nettoergebnis in Höhe von 49 Mio. US-Dollar inzwischen auch eine profitable Basis unterstreicht. All das ist für mich eine interessante, jedoch langfristig orientierte Basis.

Nicht wegen der Zahlen, sondern wegen der Chancen

Als Wachstumsinvestor habe ich die Aktie von Axon Enterprise gekauft, um von dieser interessanten Chance zu profitieren. Vielleicht bedeuten die Quartalszahlen einen Turnaround nach der Phase des Discounts. Allerdings kalkuliere ich langfristig orientiert insgesamt mit einer Menge Wachstumsmöglichkeiten und einem bedeutend größeren Gesamtmarkt als aktuell.

Foolishe Investoren sollten daher besser überlegen: Ist Axon Enterprise mit seinen Tasern, seinen Bodycams, der Cloud und dem Ökosystem im Markt der Sicherheit eine insgesamt interessante, unternehmensorientierte Chance? Falls ja, ist ein näherer Blick ratsam, egal ob vor oder nach den frischen Zahlen.

