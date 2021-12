Solltest du die Nintendo-Aktie für 2022 kaufen?

Weitere Suchergebnisse zu "Nintendo":

Sollten Foolishe Investoren die Nintendo-Aktie (WKN: 864009) für das Jahr 2022 kaufen? Grundsätzlich gilt: Die Aktie hat im Börsenjahr 2021 jedenfalls an Wert verloren. Bislang beläuft sich das Minus auf 17,2 %, was alles andere als wenig ist. Aber es gibt auch stärkere Tech-Korrekturen und relativ gesehen größere Discounts.

Bei der Nintendo-Aktie könnte die Ausgangslage jetzt ziemlich verzwickt sein. Zwischen der Notwendigkeit einer neuen Konsole, aber noch keiner in der Pipeline, aber auch neuen, spannenden Geschäftsmodellen befindet sich diese spannende Qualitätsaktie.

Apropos Qualitäts-Aktie: Grundsätzlich bin ich der Meinung, dass die Aktie aufgrund ihrer starken Franchises und Marken wie Super Mario, The Legend of Zelda oder den vielen anderen Auskopplungen eine gewisse Qualität besitzt. Das ist jedenfalls ein Ansatzpunkt, der mich als Investor langfristig sowieso optimistisch stimmt.

Nintendo-Aktie: 2022 ein schwieriges Geschäftsjahr …?

Trotzdem dürfen wir nicht vergessen: Das Geschäftsjahr 2022 könnte für die Nintendo-Aktie wirklich schwierig werden. Im Jahr 2021 sind die Umsätze teilweise bereits ein wenig rückläufig gewesen. Zum einen liegt das an dem besonders starken Jahr 2020, in der Pandemie sind schließlich die Verkaufszahlen der Switch nach oben geschnellt. Aber es gibt auch einen anderen Grund.

Die Switch, die primäre Konsole aus dem Hause der Japaner, ist inzwischen im fünften Jahr des Lebenszyklus. Zum Frühjahr beginnt sogar das sechste Jahr. Das ist ein langer Zeitraum, in dem Konkurrenten außerdem mit neuen Konsolen nachgelegt haben. Ohne Zweifel eine potenzielle Belastung für die Aktie.

Allerdings könnte das Management der Nintendo-Aktie weiterhin innovativ sein. Insbesondere bei Videospielen könnte die Monetarisierung noch nicht abgeschlossen sein. Auch das Streaming von Videospielen und das Beleben von Nintendo-64-Inhalten über Switch Online ist ein potenzieller Erfolgsbringer, der Momentum bringen könnte.

Mit 26 Mio. Abonnenten vor dem Nintendo-64-Content-Drop und der Perspektive auf hochmargige, wiederkehrende Umsätze könnte das eine interessante Ausgangslage für die Aktie der Japaner sein. Aber ob das nachlassende Umsätze vom Konsolengeschäft kompensieren kann? Eher fraglich.

Nicht primär nur für das Jahr 2022 kaufen

Ich könnte mir daher vorstellen, dass das Jahr 2022 für die Nintendo-Aktie in jedem Fall eine Zäsur wird. Entweder, weil die Verkaufszahlen der Switch das prägende Thema sind. Oder aber, weil das Gaming-Streaming an Fahrt aufnimmt und es die Japaner wirklich schaffen, eine Konsole auch das sechste Jahr in Folge am Leben zu halten.

Was der Fall sein wird? Ich lasse mich überraschen. Das zeigt mir jedoch auch, dass ich nicht für ein Jahr in die Nintendo-Aktie investieren würde. Nein, sondern dass eine Investitionsthese besser deutlich mehr Zeit umfassen sollte. Vielleicht auch im Hinblick darauf, dass das kommende Jahr operativ und mit Blick auf den Aktienkurs volatil sein könnte.

