Sollten sich die Investoren von PayPal Sorgen um die Afterpay-Übernahme von Square machen?

Wichtige Punkte

Square kauft Afterpay, einen Marktführer für „Buy now, pay later“-Dienste, für 29 Milliarden US-Dollar.

PayPal startete vor einem Jahr einen ähnlichen „Pay in 4“-Service.

PayPal startete vor einem Jahr einen ähnlichen „Pay in 4“-Service. Der Kauf von Afterpay könnte die Waage zu Squares Gunsten kippen.

Square (WKN:A143D6) hat vor kurzem zugestimmt, Afterpay (WKN:A2QGMT), einen australischen „buy now, pay later“ (BNPL)-Service Provider, für 29 Milliarden US-Dollar in Aktien zu kaufen. Der Deal stellt einen Aufschlag von 21,9 % gegenüber dem zehntägigen gewichteten durchschnittlichen Aktienkurs von Afterpay dar und bewertet das Unternehmen mit dem 25-fachen des diesjährigen Umsatzes.

Die Aktie von Square erholte sich nach der Ankündigung, die mit einem soliden Bericht zum zweiten Quartal am 1. August einherging, der die Erwartungen der Analysten übertraf. In der Zwischenzeit fielen die Aktien des Rivalen PayPal (WKN:A14R7U), die bereits nach dem gemischten Geschäftsbericht zum zweiten Quartal am 28. Juli nachgegeben hatten, noch weiter, nachdem Square seinen Geschäftsbericht veröffentlicht und den Afterpay-Deal angekündigt hatte.

Die Übernahme von Afterpay durch Square kontert PayPals „Pay in 4“ BNPL-Service, den es im vergangenen August startete. Sowohl Afterpay als auch Pay in 4 lassen Kunden Waren in vier zinslosen Zahlungen bezahlen, aber Square plant, Afterpay sowohl in sein Verkäufer-Ökosystem als auch in seine schnell wachsende Cash App zu integrieren, die bereits Peer-to-Peer-Zahlungen, Bitcoin (WKN:BTCEUR)-Käufe und Aktienhandelsdienste anbietet.

Sollten sich die Investoren von PayPal über den jüngsten Schritt von Square Sorgen machen? Oder gibt es für beide Unternehmen und ihre anderen Konkurrenten genug Platz, um sich auf dem expandierenden BNPL-Markt gut zu entwickeln?

Warum zahlt Square eine Prämie für Afterpay?

Die Übernahme von Afterpay durch Square, die im ersten Quartal des Kalenderjahres 2022 abgeschlossen werden soll, scheint zunächst teuer zu sein. Es wird fast ein Viertel seiner Marktkapitalisierung zahlen – und seine bestehenden Aktien mit einer All-Stock-Transaktion erheblich verwässern – für ein Unternehmen, das seinen Umsatz 2022 wahrscheinlich nur um etwa 5 % erhöhen wird.

Der Umsatz von Afterpay stieg im Geschäftsjahr 2021, das im Juni endete, um 78 %, aber der Umsatz von Square stieg im Jahr 2020 um 101 % und wird in diesem Jahr voraussichtlich um 102 % steigen. Daher scheint Square eine hohe Prämie zu zahlen und seine Aktien für ein Unternehmen zu verwässern, das langsameres Wachstum generiert.

Allerdings wurde das Wachstum von Square im Jahr 2020 und dem Großteil des Jahres 2021 größtenteils durch den Bitcoin-Handel während der Pandemie getrieben. Wenn wir diese Bitcoin-Umsätze ausschließen, stieg der Umsatz von Square im Jahr 2020 nur um 17 %, und die Analysten erwarten, dass der Gesamtumsatz im Jahr 2022 nur um 13 % wachsen wird, wenn sich diese Kryptowährungsgeschäfte normalisieren.

Allerdings erwarte immer noch, dass der Umsatz von Afterpay im Geschäftsjahr 2022 um 66 % steigen wird – es könnte also ein gleichmäßigeres Wachstum als das volatile Kerngeschäft von Square generieren. Afterpay würde auch die Präsenz von Square in Übersee erweitern, da es nur etwa die Hälfte seines zugrunde liegenden Umsatzes in den Vereinigten Staaten generiert.

Die Zahl der aktiven Kunden von Afterpay wuchs im Jahr 2021 um 63 % auf 16,1 Millionen, und es bedient fast 100.000 Händler weltweit. Die Cash App von Square erreichte im Juni 40 Millionen aktive Kunden, gegenüber 36 Millionen Ende 2020. Der Zusammenschluss dieser beiden wachstumsstarken Plattformen – und das Hinzufügen der BNPL-Dienste von Afterpay zu seinen Plattformen – könnte das Ökosystem von Square erheblich erweitern.

Sollte PayPal besorgt sein?

PayPal war bereits in einer verwundbaren Position, nachdem sein Umsatzwachstum im zweiten Quartal und seine Umsatzprognose zum dritten Quartal die Erwartungen der Wall Street verfehlten. Es warnte auch, dass der Verlust von eBay an den niederländischen Konkurrenten Adyen – der den dreijährigen Übergang in diesem Jahr abschließt – sein kurzfristiges Umsatzwachstum drosseln wird.

Diese Verlangsamung weckt Zweifel an PayPals ehrgeizigen Plänen, seinen Jahresumsatz bis 2025 mehr als zu verdoppeln, sowie Sorgen um die jüngste Entscheidung, die Bearbeitungsgebühren für US-Händler zu erhöhen.

PayPal ist in über 200 Märkten weltweit tätig und die Zahl der aktiven Konten stieg im zweiten Quartal um 16 % im Jahresvergleich auf 403 Millionen. Seine Peer-to-Peer-Zahlungs-App Venmo bedient mehr als 50 Millionen aktive Nutzer.

PayPal hat seinen BNPL-Service während seiner letzten Telefonkonferenz wiederholt als Wachstumsmotor genannt. Mehr als sieben Millionen Verbraucher haben seinen BNPL-Service bisher für mehr als 20 Millionen Transaktionen genutzt. Der Dienst hat seit seinem Start mehr als 3,5 Milliarden US-Dollar an TPV (Gesamtzahlungsvolumen) verarbeitet, wobei 1,5 Milliarden US-Dollar davon allein im zweiten Quartal verarbeitet wurden.

Diese Zahl klingt beeindruckend, aber 1,5 Milliarden US-Dollar machten nur 0,5 % des gesamten TPV von PayPal in Höhe von 311 Milliarden US-Dollar während des Quartals aus. Es zeigt auch, dass seine Pay in 4-Plattform immer noch viel kleiner ist als Afterpay – das im Geschäftsjahr 2021 15,6 Milliarden US-Dollar an zugrunde liegendem Umsatz (vergleichbar mit dem TPV von PayPal) generierte.

PayPal bot zuvor „Pay later“-Optionen bei seiner Kreditlinie und einer Easy Payments-Funktion an, aber „Pay in 4“ markierte seinen ersten Schritt in den schlanken, zinslosen BNPL-Markt. Aber es kam spät zur Party – Afterpay wurde 2014 gegründet, während sein australischer Rivale Zip 2013 gegründet wurde.

Die Quintessenz

Für sich genommen wird die Übernahme von Afterpay durch Square das langfristige Wachstum von PayPal nicht entgleisen lassen. Bank of America schätzt, dass der Markt für BNPL-Apps bis 2025 um das 10- bis 15-fache wachsen wird, also könnte es für Square und PayPal genug Platz geben, um zu expandieren, ohne sich gegenseitig zu zertrampeln.

Die massive Übernahme von Afterpay durch Square, die dem Unternehmen auf Anhieb einen größeren Anteil am BNPL-Markt verschafft als PayPal, verdeutlicht jedoch den entscheidenden Unterschied zwischen den beiden Fintech-Giganten.

Square ist durchweg wagemutiger – wie man an seinen frühen Schritten im Bitcoin-Handel, Aktienhandel und der Erweiterung seiner Verkäuferdienste sieht – während PayPal eher konservativ ist. Daher sollten sich die Investoren fragen, warum PayPal Afterpay nicht zuerst gekauft hat – und ob es aggressiver werden muss, um seine hochgesteckten Wachstumsziele für 2025 zu erreichen.

