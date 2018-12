Sollten Anleger sich jetzt Sorgen machen, North West?

Weitere Suchergebnisse zu "Franco-Nevada":

Die vorliegende Analyse beschäftigt sich mit der Aktie North West, die im Segment "Lebensmitteleinzelhandel" geführt wird. Die Aktie schloss den Handel am 21.12.2018 an ihrer Heimatbörse Toronto mit 31,86 CAD.

Unsere Analysten haben North West nach 8 Kriterien bewertet. Dabei definiert jedes Kriterium eine "Buy", "Hold" oder "Sell"-Einschätzung. Die Gesamteinschätzung resultiert aus den Einzelergebnissen dieser Analyse.

1. Dividende: Aus der gezahlten Dividende und dem jeweiligen Kurs errechnet sich die Dividendenrendite. North West weist derzeit eine Dividendenrendite von 4,1 % aus. Diese Rendite ist höher als der Branchendurchschnitt ("Retail - Consumer Staples") von 2,63 %. Mit einer Differenz von lediglich 1,47 Prozentpunkten ergibt sich daraus die Einstufung als "Buy" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

2. Fundamental: Der wichtigste Indikator für die fundamentale Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Auf dessen Basis ist North West mit einem Wert von 16,03 deutlich günstiger als das Mittel in der Branche "Retail - Consumer Staples" und daher unterbewertet. Das Branchen-KGV liegt bei 24,15 , womit sich ein Abstand von 34 Prozent errechnet. Daher stufen wir den Titel als "Buy"-Empfehlung ein.

3. Analysteneinschätzung: Auf langfristiger Basis schätzen Analysten die Aktie der North West als "Hold"-Titel ein. Denn von insgesamt 18 Analysten lagen diese Bewertungen vor: 1 Buy, 2 Hold, 0 Sell. In Reports jüngeren Datums kommen die Analysten im Schnitt zur gleichen Beurteilung - unterm Strich ist das Rating für das North West-Wertpapier aus dem letzten Monat "Hold" (0 Buy, 1 Hold, 0 Sell). Im Mittel erwarten die Analysten dabei ein Kursziel in Höhe von 32,33 CAD. Daraus errechnet sich eine Erwartung in Höhe von 1,49 Prozent, da der Schlusskurs derzeit 31,86 CAD beträgt, was einer "Hold"-Einstufung entspricht. Auf Basis aller Analystenschätzungen vergeben wir daher die Bewertung "Hold".