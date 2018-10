Sollten Anleger sich jetzt Sorgen machen, Martinrea?

Der Kurs der Aktie Martinrea stand am 02.10.2018 zum Schluss an der heimatlichen Börse Toronto bei 14,32 CAD. Der Titel wird der Branche "Auto Teile und Ausrüstung" zugerechnet.

Um diesen Kurs zu bewerten, haben wir Martinrea einem mehrstufigen Analyseprozess unterzogen. Daraus resultieren Einschätzungen danach, ob Martinrea jeweils als "Buy", "Hold" bzw. "Sell" zu klassifizieren ist. Eine abschließende Konsolidierung dieser Einschätzungen ergibt die Gesamtbewertung.

1. Branchenvergleich Aktienkurs: Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Consumer Discretionary") liegt Martinrea mit einer Rendite von 19,58 Prozent mehr als 18 Prozent darüber. Die "Automotive"-Branche kommt auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von -9,38 Prozent. Auch hier liegt Martinrea mit 28,96 Prozent deutlich darüber. Diese sehr gute Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem "Buy"-Rating in dieser Kategorie.

2. Analysteneinschätzung: Martinrea erhielt in den vergangenen zwölf Monaten insgesamt 4 Analystenbewertungen.Die durchschnittliche Bewertung des Wertpapiers ist dabei "Buy" und setzt sich aus 3 "Buy"-, 1 "Hold"- und 0 "Sell"-Meinungen zusammen. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Martinrea vor. Aufgrund des Durchschnitts der Kursprognose von (19,88 CAD für das Wertpapier ergibt sich ein Aufwärtspotential von 38,79 Prozent (ausgehend vom letzten Schlusskurs, 14,32 CAD), folgt man der Meinung der Analysten. Dies stellt also eine "Buy"-Empfehlung dar. Martinrea erhält für diesen Abschnitt in Summe damit eine "Buy"-Bewertung.

3. Fundamental: Je niedriger das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) einer Aktie ist, desto preisgünstiger erscheint sie auf den ersten Blick. Wachstumsaktien weisen meist ein höheres KGV auf. Martinrea liegt mit einem Wert von 6,51 unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche. Der genaue Abstand beträgt aktuell 66 Prozent bei einem durchschnittlichen KGV der Branche "Automotive" von 19,18. Durch das verhältnismäßig niedrige KGV kann die Aktie als "günstig" bezeichnet werden und erhält daher auf der Basis fundamentaler Kritierien ein "Buy".