Sollten Anleger sich jetzt Sorgen machen, Littelfuse?

An der Börse NASDAQ GS schloss die Littelfuse-Aktie am 17.08.2018 mit dem Kurs von 219,09 USD. Die Littelfuse-Aktie wird dem Segment "Elektronische Komponenten" zugeordnet.

Die Aussichten für Littelfuse haben wir anhand 8 bedeutender Kategorien analysiert. Für jede Kategorie erhält die Aktie eine Teilbewertung. Die Ergebnisse führen in einer Gesamtbetrachtung zur Einstufung als "Buy", "Hold" bzw. "Sell".

1. Dividende: Littelfuse hat mit einer Dividendenrendite von 0,79 Prozent momentan einen niedrigeren Wert als der Branchendurchschnitt (2,1%). Die Differenz zu vergleichbaren Werten aus der "Electrical Equipment"-Branche beträgt -1,31. Aufgrund dieser Konstellation erhält die Littelfuse-Aktie in dieser Kategorie eine "Sell"-Bewertung.

2. Analysteneinschätzung: Littelfuse erhielt in den vergangenen zwölf Monaten insgesamt 5 Analystenbewertungen.Die durchschnittliche Bewertung des Wertpapiers ist dabei "Hold" und setzt sich aus 1 "Buy"-, 4 "Hold"- und 0 "Sell"-Meinungen zusammen. In einer zweiten Betrachtung ist auch die Einstufung der Analysten für den vergangenen Monat interessant. Hier hat sich folgendes Bild ergeben: 0 Buy, 1 Hold, 0 Sell. Damit führen die jüngsten Analysen zu einem Gesamturteil von "Hold". Aufgrund des Durchschnitts der Kursprognose von (207,5 USD für das Wertpapier ergibt sich ein Abwärtspotential von -5,29 Prozent (ausgehend vom letzten Schlusskurs, 219,09 USD), folgt man der Meinung der Analysten. Dies stellt also eine "Sell"-Empfehlung dar. Littelfuse erhält für diesen Abschnitt in Summe damit eine "Hold"-Bewertung.

3. Anleger: Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. Zuletzt stand auch die Aktie von Littelfuse im Fokus der Diskussionen in den sozialen Medien. Dabei wurden vor allem und mehrheitlich positive Meinungen veröffentlicht. Allerdings beschäftigte sich der Meinungsmarkt in den vergangenen Tagen weder stark mit positiven noch negativen Themen rund um Littelfuse. Dieser Umstand löst insgesamt eine "Buy"-Bewertung aus. Zusammenfassend ergibt sich damit bei der Analyse der Anleger-Stimmung insgesamt die Bewertung "Buy".