Sollten Anleger sich jetzt Sorgen machen, King-Strong New Material?

Die vorliegende Analyse beschäftigt sich mit der Aktie King-Strong New Material, die im Segment "Bauprodukte" geführt wird. Die Aktie schloss den Handel am 11.12.2018 an ihrer Heimatbörse Shenzhen mit 16,5 CNY.

Nach einem bewährten Schema haben wir King-Strong New Material auf dem aktuellen Niveau bewertet. Dabei durchläuft die Aktie eine Bewertung für 7 Faktoren, die jeweils mit der Bewertung "Buy", "Hold" oder "Sell" versehen werden. Daraus resultiert im letzten Schritt eine Gesamtbewertung.

1. Branchenvergleich Aktienkurs: Die Aktie hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -51,4 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Materials") liegt King-Strong New Material damit 22,08 Prozent unter dem Durchschnitt (-29,32 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Chemicals" beträgt -30,33 Prozent. King-Strong New Material liegt aktuell 21,07 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund der Unterperformance bewerten wir die Aktie auf dieser Stufe insgesamt mit einem "Sell".

2. Fundamental: King-Strong New Material ist im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Chemicals) aus unserer Sicht unterbewertet. Die Aktie wird mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) in Höhe von 63,38 gehandelt, so dass sich ein Abstand von 15 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 74,44 ergibt. Daraus resultiert auf fundamentaler Basis eine "Buy"-Empfehlung.

3. Dividende: King-Strong New Material hat mit einer Dividendenrendite von 0,4 Prozent momentan einen niedrigeren Wert als der Branchendurchschnitt (1,96%). Die Differenz zu vergleichbaren Werten aus der "Chemicals"-Branche beträgt -1,56. Aufgrund dieser Konstellation erhält die King-Strong New Material-Aktie in dieser Kategorie eine "Sell"-Bewertung.