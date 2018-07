Sollten Anleger sich jetzt Sorgen machen, Interface?

Für die Aktie Interface aus dem Segment "Bürodienstleistungen" wurde im Schlusshandel an der heimatlichen Börse NASDAQ GS am 23.07.2018 ein Kurs von 23,25 USD geführt.In einem komplexen Analyseprozess haben Analysten unseres Hauses Interface auf Basis von insgesamt 8 Bewertungskriterien eingeschätzt. Sämtliche Einzelkriterien führen zu einer Einstufung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus errechnet sich in der abschließenden Gesamtbetrachtung eine generelle Einstufung der Aktie.1. Technische Analyse: Aus den letzten 200 Handelstagen errechnet sich für die Interface-Aktie ein Durchschnitt von 23,97 USD für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 23,25 USD (-3 Prozent Unterschied) und wir vergeben daher eine "Hold"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Neben dem 200-Tages-Durchschnitt wird auch der 50-Tages-Durchschnitt oft im Rahmen der Charttechnik analysiert. Auch für diesen Wert (23,32 USD) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (-0,3 Prozent), somit erhält die Interface-Aktie auch für diesen ein "Hold"-Rating. Interface erhält so insgesamt für die einfache Charttechnik eine "Hold"-Bewertung.

