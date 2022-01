Sollten Anleger sich jetzt Sorgen machen, First Solar?

Die vorliegende Analyse beschäftigt sich mit der Aktie First Solar, die im Segment "Halbleiter" geführt wird. Die Aktie notiert im Handel am 21.01.2022, 17:53 Uhr, an ihrer Heimatbörse NASDAQ GS mit 77.8 USD.

Auf Basis von insgesamt 7 Bewertungskriterien haben wir eine Einschätzung zum aktuellen Niveau für First Solar entwickelt. Auf jeder Stufe erhält das Unternehmen die Bewertung "Buy", "Hold" bzw. "Sell". Daraus resultiert in einer abschließenden Gewichtung die Gesamtnote.

1. Analysteneinschätzung: Von Analysten wird die First Solar-Aktie aktuell mit "Hold" bewertet. Dieses Rating setzt sich aus 8 "Buy"-, 9 "Hold"- und 2 "Sell"-Bewertungen zusammen, welche in den letzten zwölf Monaten abgegeben wurden. Der Blick auf den zurückliegenden Monat verrät. 1 Buy, 1 Hold- und 0 Sell-Empfehlungen liegen aus der jüngsten Zeit vor. Damit gilt die Aktie kurzfristig aus institutioneller Sicht als "Buy"-Titel. Legt man die durchschnittliche Kursprognose der Analysten zugrunde (109,18 USD) hat das Wertpapier ein Aufwärtspotential von 33,98 Prozent (ausgehend vom letzten Schlusskurs, 81,49 USD), was einer "Buy"-Empfehlung entspricht. Alles in allem erhält First Solar eine "Buy"-Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.

2. Sentiment und Buzz: Maßstab für die Stimmung rund um Aktien ist neben den Analysen aus Bankhäusern auch das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet. Die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum sowie die Änderung der Stimmung ergeben ein gutes langfristiges Bild über die Stimmungslage. Wir haben die Aktie von First Solar auf diese beiden Faktoren hin untersucht. Die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität zeigte dabei eine mittlere Aktivität, woraus sich unserer Meinung nach eine "Hold"-Bewertung erzeugen lässt. Die Rate der Stimmungsänderung für First Solar erfuhr in diesem Zeitraum eine negative Änderung. Dies entspricht einem "Sell"-Rating. Insofern geben wir der Aktie von First Solar bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Sell".

3. Branchenvergleich Aktienkurs: Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Informationstechnologie") liegt First Solar mit einer Rendite von 12,83 Prozent mehr als 47 Prozent darunter. Die "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung"-Branche kommt auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von 45,77 Prozent. Auch hier liegt First Solar mit 32,94 Prozent deutlich darunter. Diese Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem "Sell"-Rating in dieser Kategorie.