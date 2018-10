Sollten Anleger sich jetzt Sorgen machen, Conn’s?

In unserer neuen Analyse nehmen wir Conn's unter die Lupe, ein Unternehmen aus dem Markt "Computer und Elektronik Einzelhandel". Die Conn's-Aktie notierte am 05.10.2018 mit 33,65 USD, die Heimatbörse des Unternehmens ist NASDAQ GS.

Unsere Analysten haben Conn's nach 7 Kriterien bewertet. Dabei definiert jedes Kriterium eine "Buy", "Hold" oder "Sell"-Einschätzung. Die Gesamteinschätzung resultiert aus den Einzelergebnissen dieser Analyse.

1. Fundamental: Der wichtigste Indikator für die fundamentale Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Auf dessen Basis ist Conn's mit einem Wert von 19,34 deutlich günstiger als das Mittel in der Branche "Retail - Discretionary" und daher unterbewertet. Das Branchen-KGV liegt bei 42,25 , womit sich ein Abstand von 54 Prozent errechnet. Daher stufen wir den Titel als "Buy"-Empfehlung ein.

2. Analysteneinschätzung: Auf langfristiger Basis schätzen Analysten die Aktie der Conn's als "Buy"-Titel ein. Denn von insgesamt 18 Analysten lagen diese Bewertungen vor: 5 Buy, 2 Hold, 0 Sell. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Conn's vor. Im Mittel erwarten die Analysten dabei ein Kursziel in Höhe von 38,58 USD. Daraus errechnet sich eine Erwartung in Höhe von 14,66 Prozent, da der Schlusskurs derzeit 33,65 USD beträgt, was einer "Buy"-Einstufung entspricht. Auf Basis aller Analystenschätzungen vergeben wir daher die Bewertung "Buy".

3. Technische Analyse: Aus den letzten 200 Handelstagen errechnet sich für die Conn's-Aktie ein Durchschnitt von 32,7 USD für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 33,65 USD (+2,91 Prozent Unterschied) und wir vergeben daher eine "Hold"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Neben dem 200-Tages-Durchschnitt wird auch der 50-Tages-Durchschnitt oft im Rahmen der Charttechnik analysiert. Dieser beträgt aktuell 35,46 USD, daher liegt der letzte Schlusskurs darunter (-5,1 Prozent). Dies bedeutet, dass sich auf dieser kurzfristigeren Analysebasis ein anderes Rating für Conn's ergibt, die Aktie erhält eine "Sell"-Bewertung. Conn's erhält so insgesamt für die einfache Charttechnik eine "Hold"-Bewertung.