Geht es endlich los, Canadian Income?

Am 23.07.2018 ging die Aktie Canadian Income an ihrem Heimatmarkt Toronto mit dem Kurs von 8,81 CAD aus dem Handel. Das Unternehmen gehört zum Segment "Asset Management & Custody Banken".Unser Analystenteam hat Canadian Income auf Basis dieser Bewertung am Markt einer Analyse zugeführt. Insgesamt 6 Faktoren führen zu den einzelnen Einschätzungen als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus wird im letzten Schritt eine Gesamteinschätzung ermittelt.1. Dividende: Die Dividendenrendite misst das Verhältnis zwischen der Dividende und dem aktuellen Aktienkurs und wird üblicherweise in Prozent angegeben. Die aktuelle Dividendenrendite für Canadian Income beträgt bezogen auf das Kursniveau 5,79 Prozent und liegt mit 0,26 Prozent nur leicht unter dem Mittelwert (6,05) für diese Aktie. Canadian Income bekommt für diese Dividendenpolitik von unseren Analysten deshalb eine "Hold"-Bewertung.

Weiterlesen...