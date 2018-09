Sollten Anleger sich jetzt Sorgen machen, America First Multifamily Investors?

An der Börse NASDAQ GS schloss die America First Multifamily Investors-Aktie am 26.09.2018 mit dem Kurs von 5,85 USD. Die America First Multifamily Investors-Aktie wird dem Segment "Thrifts & Hypothekenfinanzierung" zugeordnet.

Um diesen Kurs zu bewerten, haben wir America First Multifamily Investors einem mehrstufigen Analyseprozess unterzogen. Daraus resultieren Einschätzungen danach, ob America First Multifamily Investors jeweils als "Buy", "Hold" bzw. "Sell" zu klassifizieren ist. Eine abschließende Konsolidierung dieser Einschätzungen ergibt die Gesamtbewertung.

1. Analysteneinschätzung: Geht es nach der langfristigen Meinung von Analysten, dann wird die America First Multifamily Investors-Aktie die Einschätzung "Hold" erhalten. Insgesamt liegen folgende Bewertungen vor: 0 Buy, 1 Hold, 0 Sell. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu America First Multifamily Investors vor. Schließlich ist auch das Kursziel der Analysten für die Bewertung der Aktie insgesamt interessant. Dieses wird bei 0 USD angesiedelt. Damit würde die Aktie künftig eine Performance von -100 Prozent erzielen, da sie derzeit 5,85 USD kostet. Diese Entwicklung führt zur Einstufung "Sell". Für die gesamte Analysteneinschätzung vergeben wir als Redaktion insgesamt das Rating "Buy".

2. Anleger: Aktienkurse lassen sich neben den harten Faktoren wie Bilanzdaten auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung einschätzen. Unsere Analysten haben America First Multifamily Investors auf sozialen Plattformen betrachtet und gemessen, dass die Kommentare bzw. Befunde neutral gewesen sind. Allerdings haben die Nutzer der sozialen Medien rund um America First Multifamily Investors in den vergangenen ein bis zwei Tagen vor allem positive Themen aufgegriffen. Damit erhält die Aktie für diese Betrachtung die Einstufung "Buy". Damit kommt die Redaktion zu dem Befund, dass America First Multifamily Investors hinsichtlich der Stimmung als "Buy" eingestuft werden muss.

3. Dividende: Derzeit schüttet America First Multifamily Investors höhere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Specialty Finance. Der Unterschied beträgt 5,91 Prozentpunkte (8,55 % gegenüber 2,63 %). Wegen dieser großen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Buy".