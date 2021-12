Sollten Anleger sich freuen, Zhongde Waste?

Weitere Suchergebnisse zu "Schoeller-Bleckmann Oilfield":

Für die Aktie Zhongde Waste aus dem Segment "Bauwesen" wird an der heimatlichen Börse Frankfurt am 25.12.2021, 04:45 Uhr, ein Kurs von 0.995 EUR geführt.

Zhongde Waste haben wir in einer hausinternen Analyse nach den 6 bedeutendsten Faktoren auf Basis der aktuellen Daten bewertet. Daraus resultiert jeweils eine Bewertung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Diese 6 unterschiedlichen Einzelfaktoren führen dann zu einer konsolidierten Gesamteinschätzung der Aussichten für die Aktie.

1. Branchenvergleich Aktienkurs: Zhongde Waste erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 1711,02 Prozent. Ähnliche Aktien aus der "Bauwesen"-Branche sind im Durchschnitt um 16,76 Prozent gestiegen, was eine Outperformance von +1694,26 Prozent im Branchenvergleich für Zhongde Waste bedeutet. Der "Industrie"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 57,43 Prozent im letzten Jahr. Zhongde Waste lag 1653,59 Prozent über diesem Durchschnittswert. Die Überperformance in beiden Bereichen führt zu einem "Buy"-Rating in dieser Kategorie.

2. Anleger: Die Grundlage des Anleger-Sentiments sind Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. Über Zhongde Waste wurde in den letzten zwei Wochen eher neutral diskutiert. Es gab weder positive noch negativen Ausschläge. In den vergangenen ein, zwei Tagen gibt es keine besonders positiven oder negativen Themen, für die sich die Anleger interessieren. Aufgrund dieses Stimmungsbildes bekommt die Aktie heute eine "Hold"-Einschätzung. Dadurch erhält Zhongde Waste auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt eine "Hold"-Bewertung.

3. Technische Analyse: Eine Betrachtung der charttechnischen Entwicklung einer Aktie mithilfe des gleitenden Durchschnitts kann dazu genutzt werden, den aktuellen Trend des Wertpapiers zu ermitteln. Schauen wir uns den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der Zhongde Waste-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen an. Dieser Wert beträgt aktuell 0,95 EUR. Damit liegt der letzte Schlusskurs (0.995 EUR) auf ähnlichem Niveau (Unterschied +4,74 Prozent). Wir bewerten die Aktie auf dieser Basis damit als "Hold" Wie sieht diese Rechnung aus, wenn man den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage bestimmt? Dieser beträgt aktuell 0,87 EUR, daher liegt der letzte Schlusskurs darüber (+14,37 Prozent). Dies bedeutet, dass sich auf dieser kurzfristigeren Analysebasis ein anderes Rating für Zhongde Waste ergibt, die Aktie erhält eine "Buy"-Bewertung. Die Zhongde Waste-Aktie wird für die einfache Charttechnik in Summe somit mit einem "Buy"-Rating versehen.

