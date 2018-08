Sollten Anleger sich freuen, Swisscom?

An der Börse SIX Swiss Ex notiert die Aktie Swisscom am 27.08.2018, 17:20 Uhr, mit dem Kurs von 443,67 CHF. Die Aktie der Swisscom wird dem Segment "Integrierte Telekommunikationsdienste" zugeordnet.

In einem komplexen Analyseprozess haben Analysten unseres Hauses Swisscom auf Basis von insgesamt 8 Bewertungskriterien eingeschätzt. Sämtliche Einzelkriterien führen zu einer Einstufung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus errechnet sich in der abschließenden Gesamtbetrachtung eine generelle Einstufung der Aktie.

1. Fundamental: Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Swisscom liegt bei einem Wert von 15,1. Die Aktie liegt damit im Vergleich zu Werten aus der Branche "Telecom" (KGV von 11,16) über dem Durschschnitt (ca. 35 Prozent). Aus Sicht fundamentaler Kriterien ist Swisscom damit überbewertet und erhält folglich eine "Sell"-Bewertung auf dieser Stufe.

2. Analysteneinschätzung: Swisscom erhielt in den vergangenen zwölf Monaten insgesamt 2 Analystenbewertungen.Die durchschnittliche Bewertung des Wertpapiers ist dabei "Hold" und setzt sich aus 0 "Buy"-, 1 "Hold"- und 1 "Sell"-Meinungen zusammen. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Swisscom vor. Swisscom erhält für diesen Abschnitt in Summe damit eine "Buy"-Bewertung.

3. Dividende: Wer aktuell in die Aktie von Swisscom investiert, kann bei einer Dividendenrendite in Höhe von 4,96 % gegenüber dem Durchschnitt der Branche Telecom einen Mehrertrag in Höhe von 0,06 Prozentpunkten erzielen. Damit fallen die Dividenden des Unternehmens nur leicht höher aus, womit sich die Bewertung "Hold" für die Ausschüttungspolitik des Konzerns ergibt.