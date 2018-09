Publicis Groupe: Aktienanalyse vom 06.09.2018: Ein Wunder?

Weitere Suchergebnisse zu "Publicis Groupe":

Für die Aktie Publicis Groupe stehen per 06.09.2018, 23:31 Uhr 51,77 EUR an der Heimatbörse EN Paris zu Buche. Publicis Groupe zählt zum Segment "Werbung".

Auf Basis von insgesamt 8 Bewertungskriterien haben wir eine Einschätzung zum aktuellen Niveau für Publicis Groupe entwickelt. Auf jeder Stufe erhält das Unternehmen die Bewertung "Buy", "Hold" bzw. "Sell". Daraus resultiert in einer abschließenden Gewichtung die Gesamtnote.

1. Anleger: Ein Blick auf die Diskussion in Social Media zeigt folgendes Bild: Die Marktteilnehmer waren in den letzten Tagen grundsätzlich überwiegend positiv eingestellt gegenüber Publicis Groupe. Die Diskussion drehte sich an acht Tagen vor allem um positive Themen, wobei es keine negative Diskussion zu verzeichnen gab. An vier Tagen waren die Anleger eher neutral eingestellt. Die neuesten Nachrichten der vergangenen ein bis zwei Tage über das Unternehmen sind ebenfalls hauptsächlich positiv. Auf der Basis unserer Stimmungsanalyse erhält Publicis Groupe daher eine "Buy"-Einschätzung. Insgesamt erhält Publicis Groupe von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Buy"-Rating.

2. Analysteneinschätzung: Von insgesamt 4 Analystenbewertungen aus den vergangenen zwölf Monaten für die Publicis Groupe-Aktie sind 0 Einstufungen "Buy", 4 "Hold" und 0 "Sell". Das bedeutet im Durchschnitt ein "Hold"-Rating für das Wertpapier. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Publicis Groupe vor. Zusammengefasst erhält Publicis Groupe von den Analysten somit ein "Buy"-Rating.

3. Fundamental: Die Aktie von Publicis Groupe gilt nach dem Maßstab des Kurs-Gewinn-Verhältnisses (KGV) als unterbewertet. Denn: Das KGV liegt mit 15,61 insgesamt 53 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt im Segment "Media", der 33,13 beträgt. Vor diesem Hintergrund erhält die Aktie aus Sicht der fundamentalen Analyse die Einstufung "Buy".