Sollten Anleger sich freuen, Noble Midstream?

In unserer neuen Analyse nehmen wir Noble Midstream unter die Lupe, ein Unternehmen aus dem Markt "Lagerung und Transport von Öl und Gas". Die Noble Midstream-Aktie notierte am 03.10.2018 mit 39,28 USD, die Heimatbörse des Unternehmens ist New York.

Die Aussichten für Noble Midstream haben wir anhand 8 bedeutender Kategorien analysiert. Für jede Kategorie erhält die Aktie eine Teilbewertung. Die Ergebnisse führen in einer Gesamtbetrachtung zur Einstufung als "Buy", "Hold" bzw. "Sell".

1. Dividende: Derzeit schüttet Noble Midstream nur leicht höhere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Oil, Gas & Coal. Der Unterschied beträgt 0,63 Prozentpunkte (5,67 % gegenüber 5,04 %). Wegen dieser geringen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Hold".

2. Fundamental: Mit einem aktuellen KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von 8,73 liegt Noble Midstream unter dem Branchendurchschnitt (85 Prozent). Die Branche "Oil, Gas & Coal" weist einen Wert von 56,88 auf. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht unterbewertet und erhält eine "Buy"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.

3. Technische Analyse: Der gleitende Durchschnittskurs der Noble Midstream beläuft sich mittlerweile auf 48,73 USD. Die Aktie selbst hat einen Kurs von 39,28 USD erreicht. Die Distanz zum GD200 beträgt somit -19,39 Prozent und führt zur Bewertung "Sell". Demgegenüber hat der GD50 für die vergangenen 50 Tage derzeit einen Stand von 44,5 USD. Somit ist die Aktie mit -11,73 Prozent Abstand aus dieser Sicht ein "Sell". Damit vergeben wir die Gesamtnote "Sell".