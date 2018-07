Sollten Anleger sich freuen, N Brown?

Per 23.07.2018 wird für die Aktie N Brown am Heimatmarkt London der Kurs von 154,9 GBP angezeigt. Das Papier zählt zur Branche "Internet Einzelhandel".In einem komplexen Analyseprozess haben Analysten unseres Hauses N Brown auf Basis von insgesamt 8 Bewertungskriterien eingeschätzt. Sämtliche Einzelkriterien führen zu einer Einstufung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus errechnet sich in der abschließenden Gesamtbetrachtung eine generelle Einstufung der Aktie.1. Technische Analyse: Trendfolgende Indikatoren sollen anzeigen, ob sich ein Wertpapier gerade in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet (s. Wikipedia). Der gleitende Durchschnitt ist ein solcher Indikator, wir betrachten hier den 50- und 200-Tages-Durchschnitt. Zunächst werfen wir einen Blick auf den längerfristigeren Durchschnitt der letzten 200 Handelstage. Für die N Brown-Aktie beträgt dieser aktuell 226,81 GBP. Der letzte Schlusskurs (154,9 GBP) liegt damit deutlich darunter (-31,7 Prozent Abweichung im Vergleich). Auf dieser Basis erhält N Brown somit eine "Sell"-Bewertung. Nun ein Blick auf den kurzfristigeren 50-Tage-Durchschnitt: Auch für diesen Wert (185,36 GBP) liegt der letzte Schlusskurs unter dem gleitenden Durchschnitt (-16,43 Prozent), somit erhält die N Brown-Aktie auch für diesen ein "Sell"-Rating. In Summe wird N Brown auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Sell"-Rating versehen.

