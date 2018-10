Sollten Anleger sich freuen, Manulife Multifactor Developed Index?

An der Börse Toronto schloss die Manulife Multifactor Developed Index-Aktie am 09.10.2018 mit dem Kurs von 26,86 CAD.

Die Aussichten für Manulife Multifactor Developed Index haben wir anhand 4 bedeutender Kategorien analysiert. Für jede Kategorie erhält die Aktie eine Teilbewertung. Die Ergebnisse führen in einer Gesamtbetrachtung zur Einstufung als "Buy", "Hold" bzw. "Sell".

1. Technische Analyse: Der gleitende Durchschnittskurs der Manulife Multifactor Developed Index beläuft sich mittlerweile auf 27,38 CAD. Die Aktie selbst hat einen Kurs von 26,86 CAD erreicht. Die Distanz zum GD200 beträgt somit -1,9 Prozent und führt zur Bewertung "Hold". Demgegenüber hat der GD50 für die vergangenen 50 Tage derzeit einen Stand von 27,36 CAD. Somit ist die Aktie mit -1,83 Prozent Abstand aus dieser Sicht ein "Hold". Damit vergeben wir die Gesamtnote "Hold".

2. Relative Strength Index: Ein prominentes Signal der technischen Analyse, der Relative Strength-Index, RSI, bezieht die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von - musterhaft - 7 Tagen aufeinander. Bei einer Ausprägung zwischen 0 und 30 gilt ein Wert als „überverkauft“, bei 70 bis 100 als „überkauft“ und dazwischen als neutral. Der RSI der Manulife Multifactor Developed Index führt bei einem Niveau von 100 zur Einstufung "Sell". Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, ist mit 61,4 ein Indikator für eine "Hold"-Einschätzung auf diesem Niveau. Damit stellt sich die Gesamteinschätzung auf "Sell".

3. Anleger: Die Grundlage des Anleger-Sentiments sind Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. Über Manulife Multifactor Developed Index wurde in den letzten zwei Wochen neutral diskutiert. {POS_NEG_NEU_DAYS_2}. In den vergangenen ein, zwei Tagen gibt es keine besonders positiven oder negativen Themen, für die sich die Anleger interessieren. Aufgrund dieses Stimmungsbildes bekommt die Aktie heute eine "Hold"-Einschätzung. Dadurch erhält Manulife Multifactor Developed Index auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt eine "Hold"-Bewertung.