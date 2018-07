Sollten Anleger sich freuen, M B T?

In unserer neuen Analyse nehmen wir M B T unter die Lupe, ein Unternehmen aus dem Markt "Regionalbanken". Die M B T-Aktie notierte am 25.07.2018 mit 11,45 USD, die Heimatbörse des Unternehmens ist NASDAQ GS.

Unsere Analysten haben M B T nach 8 Kriterien bewertet. Dabei definiert jedes Kriterium eine "Buy", "Hold" oder "Sell"-Einschätzung. Die Gesamteinschätzung resultiert aus den Einzelergebnissen dieser Analyse.

1. Analysteneinschätzung: Auf langfristiger Basis schätzen Analysten die Aktie der M B T als "Hold"-Titel ein. Denn von insgesamt 18 Analysten lagen diese Bewertungen vor: 0 Buy, 2 Hold, 0 Sell. Auf kurzfristiger Basis, bezogen auf die vorliegenden Studien des vergangenen Monats, gilt die Aktie als "Hold". In diesem Zeitraum stuften 0 Analysten den Titel als Buy ein, 1 als Hold und 0 als Sell. Im Mittel erwarten die Analysten dabei ein Kursziel in Höhe von 11,5 USD. Daraus errechnet sich eine Erwartung in Höhe von 0,44 Prozent, da der Schlusskurs derzeit 11,45 USD beträgt, was einer "Hold"-Einstufung entspricht. Auf Basis aller Analystenschätzungen vergeben wir daher die Bewertung "Hold".

2. Relative Strength Index: Auf Basis des Relative Strength-Index ist die Aktie der M B T ein Hold-Titel. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die M B T-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 14,29, was eine "Buy"-Empfehlung nach sich zieht, sowie ein Wert für den RSI25 von 35,19, der für diesen Zeitraum eine "Hold"-Einstufung bedingt. Daraus resultiert das Gesamtranking "Buy" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

3. Dividende: Die Dividendenrendite beträgt bezogen auf das aktuelle Kursniveau 2,45 Prozent und liegt damit 0,13 Prozent nur leicht unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Banking, 2,57). Die M B T-Aktie bekommt von der Redaktion für diese Dividendenpolitik deshalb eine "Hold"-Bewertung. Bei der Dividendenrendite wird die Dividende mit dem aktuellen Aktienkurs in Zusammenhang gesetzt.