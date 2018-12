Sollten Anleger sich freuen, MGM China?

Der Kurs der Aktie MGM China steht am 18.12.2018, 01:15 Uhr an der heimatlichen Börse Hong Kong bei 1,55 HKD. Der Titel wird der Branche "Casinos & Spiele" zugerechnet.

Um diesen Kurs zu bewerten, haben wir MGM China einem mehrstufigen Analyseprozess unterzogen. Daraus resultieren Einschätzungen danach, ob MGM China jeweils als "Buy", "Hold" bzw. "Sell" zu klassifizieren ist. Eine abschließende Konsolidierung dieser Einschätzungen ergibt die Gesamtbewertung.

1. Fundamental: Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu einem oder mehreren anderen. Bei MGM China beträgt das aktuelle KGV 30,19. Vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Gaming, Lodging & Restaurants" haben im Durchschnitt ein KGV von 76,55. MGM China ist aus fundamentalen Gesichtspunkten damit Stand heute unterbewertet. Die Aktie erhält von der Redaktion in dieser Kategorie daher eine "Buy"-Einschätzung.

2. Dividende: Wer aktuell in die Aktie von MGM China investiert, kann bei einer Dividendenrendite in Höhe von 1,15 % gegenüber dem Durchschnitt der Branche Gaming, Lodging & Restaurants einen geringeren Ertrag in Höhe von 1,64 Prozentpunkten erzielen. Damit fallen die Dividenden des Unternehmens niedriger aus, womit sich die Bewertung "Sell" für die Ausschüttungspolitik des Konzerns ergibt.

3. Anleger: Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen neutral. An zwei Tagen zeigte das Stimmungsbarometer auf grün, negative Diskussionen konnten nicht aufgezeichnet werden. Größtenteils neutral eingestellt waren die Anleger an insgesamt vier Tagen. In den vergangenen ein bis zwei Tagen unterhielten sich die Anleger weder über positive noch über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen MGM China. Als Resultat bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Hold". Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Hold"-Einschätzung.