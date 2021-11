Sollten Anleger sich freuen, Heidelbergcement?

Weitere Suchergebnisse zu "HeidelbergCement":

Heidelbergcement weist am 12.11.2021, 15:57 Uhr einen Kurs von 65.97 EUR an der Börse Xetra auf. Das Unternehmen wird unter "Baumaterialien" geführt.

Unsere Analysten haben Heidelbergcement nach 8 Kriterien bewertet. Dabei definiert jedes Kriterium eine "Buy", "Hold" oder "Sell"-Einschätzung. Die Gesamteinschätzung resultiert aus den Einzelergebnissen dieser Analyse.

1. Analysteneinschätzung: Für die Heidelbergcement sieht es nach Meinung der Analysten, die in den vergangenen 12 Monaten eine Empfehlung ausgesprochen haben, wie folgt aus: Insgesamt ergibt sich ein "Hold", da 6 Buc, 5 Hold, 1 Sell-Einstufungen vorliegen. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Heidelbergcement vor. Interessant ist das Kursziel der Analysten für die Heidelbergcement. Im Durchschnitt liegt dies in Höhe von 86,01 EUR. Das bedeutet, der Aktienkurs wird sich demnach um 30,91 Prozent entwickeln, da der Kurs zuletzt bei 65,7 EUR notierte. Dafür gibt es das Rating "Buy". Die Analysten-Untersuchung führt daher insgesamt zur Einstufung "Buy".

2. Branchenvergleich Aktienkurs: Heidelbergcement erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 22,06 Prozent. Ähnliche Aktien aus der "Baumaterialien"-Branche sind im Durchschnitt um 58,2 Prozent gestiegen, was eine Underperformance von -36,14 Prozent im Branchenvergleich für Heidelbergcement bedeutet. Der "Materialien"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 58,2 Prozent im letzten Jahr. Heidelbergcement lag 36,14 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Sell"-Rating in dieser Kategorie.

3. Dividende: Mit einer Dividendenrendite von 3,45 Prozent liegt Heidelbergcement 0,84 Prozent nur leicht über dem Branchendurchschnitt. Die Branche "Baumaterialien" besitzt eine durchschnittliche Dividendenrendite von 2,61. Die Aktie ist daher aus heutiger Sicht im Vergleich ein neutrales Investment und erhält von der Redaktion eine "Hold"-Bewertung.