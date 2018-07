Sollten Anleger sich freuen, Gorman-Rupp?

Die vorliegende Analyse beschäftigt sich mit der Aktie Gorman-Rupp, die im Segment "Industriemaschinen" geführt wird. Die Aktie schloss den Handel am 23.07.2018 an ihrer Heimatbörse New York mit 36,79 USD.Gorman-Rupp haben wir in einer hausinternen Analyse nach den 8 bedeutendsten Faktoren auf Basis der aktuellen Daten bewertet. Daraus resultiert jeweils eine Bewertung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Diese 8 unterschiedlichen Einzelfaktoren führen dann zu einer konsolidierten Gesamteinschätzung der Aussichten für die Aktie.1. Dividende: Bei einer Dividende von 1,35 % ist Gorman-Rupp im Vergleich zum Branchendurchschnitt Machinery (1,89 %) bezüglich der Ausschüttung nur leicht niedriger zu bewerten, da die Differenz 0,54 Prozentpunkte beträgt. Daraus lässt sich derzeit die Einstufung "Hold" ableiten.

