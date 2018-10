Fortune Brands Home & Security: Müssen Sie jetzt handeln?

Für die Aktie Fortune Brands Home & Security stehen per 27.10.2018, 08:32 Uhr 41,58 USD an der Heimatbörse New York zu Buche. Fortune Brands Home & Security zählt zum Segment "Bauprodukte".

Fortune Brands Home & Security haben wir in einer hausinternen Analyse nach den 8 bedeutendsten Faktoren auf Basis der aktuellen Daten bewertet. Daraus resultiert jeweils eine Bewertung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Diese 8 unterschiedlichen Einzelfaktoren führen dann zu einer konsolidierten Gesamteinschätzung der Aussichten für die Aktie.

1. Dividende: Mit einer Dividendenrendite von 1,77 Prozent liegt Fortune Brands Home & Security 0,18 Prozent nur leicht unter dem Branchendurchschnitt. Die Branche "Home & Office Products" besitzt eine durchschnittliche Dividendenrendite von 1,95. Die Aktie ist daher aus heutiger Sicht im Vergleich ein neutrales Investment und erhält von der Redaktion eine "Hold"-Bewertung.

2. Fundamental: Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Fortune Brands Home & Security liegt bei einem Wert von 11,96. Die Aktie liegt damit im Vergleich zu Werten aus der Branche "Home & Office Products" (KGV von 48,98) unter dem Durschschnitt (ca. 76 Prozent). Aus Sicht fundamentaler Kriterien ist Fortune Brands Home & Security damit unterbewertet und erhält folglich eine "Buy"-Bewertung auf dieser Stufe.

3. Analysteneinschätzung: Von Analysten wird die Fortune Brands Home & Security-Aktie aktuell mit "Buy" bewertet. Dieses Rating setzt sich aus 5 "Buy"-, 3 "Hold"- und 0 "Sell"-Bewertungen zusammen, welche in den letzten zwölf Monaten abgegeben wurden. Der Blick auf den zurückliegenden Monat verrät. 1 Buy, 0 Hold- und 0 Sell-Empfehlungen liegen aus der jüngsten Zeit vor. Damit gilt die Aktie kurzfristig aus institutioneller Sicht als "Buy"-Titel. Legt man die durchschnittliche Kursprognose der Analysten zugrunde (70,13 USD) hat das Wertpapier ein Aufwärtspotential von 68,65 Prozent (ausgehend vom letzten Schlusskurs, 41,58 USD), was einer "Buy"-Empfehlung entspricht. Alles in allem erhält Fortune Brands Home & Security eine "Buy"-Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.