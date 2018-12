Enbridge: Schluss mit der Unsicherheit!

Weitere Suchergebnisse zu "Enbridge":

Per 14.12.2018 wird für die Aktie Enbridge am Heimatmarkt Toronto der Kurs von 42,77 CAD angezeigt. Das Papier zählt zur Branche "Lagerung und Transport von Öl und Gas".

Enbridge haben wir in einer hausinternen Analyse nach den 8 bedeutendsten Faktoren auf Basis der aktuellen Daten bewertet. Daraus resultiert jeweils eine Bewertung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Diese 8 unterschiedlichen Einzelfaktoren führen dann zu einer konsolidierten Gesamteinschätzung der Aussichten für die Aktie.

1. Fundamental: Je niedriger das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) einer Aktie ist, desto preisgünstiger erscheint sie auf den ersten Blick. Wachstumsaktien weisen meist ein höheres KGV auf. Enbridge liegt mit einem Wert von 18,11 unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche. Der genaue Abstand beträgt aktuell 74 Prozent bei einem durchschnittlichen KGV der Branche "Oil, Gas & Coal" von 69,54. Durch das verhältnismäßig niedrige KGV kann die Aktie als "günstig" bezeichnet werden und erhält daher auf der Basis fundamentaler Kritierien ein "Buy".

2. Sentiment und Buzz: Starke positive oder negative Ausschläge in der Internet-Kommunikation lassen sich mit unserer Analyse präzise und frühzeitig erkennen. Die Stimmung hat sich für Enbridge in den vergangenen Wochen jedoch kaum verändert. Die Aktie bekommt von uns dafür eine "Hold"-Bewertung. Die Diskussionsstärke misst die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien. Für Enbridge haben unsere Programme in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität gemessen. Enbridge bekommt dafür eine "Hold"-Bewertung. Insgesamt wird die Aktie auf dieser Stufe daher mit einem "Hold" bewertet.

3. Dividende: Bei einer Dividende von 6,91 % ist Enbridge im Vergleich zum Branchendurchschnitt Oil, Gas & Coal (5,09 %) bezüglich der Ausschüttung höher zu bewerten, da die Differenz 1,81 Prozentpunkte beträgt. Daraus lässt sich derzeit die Einstufung "Buy" ableiten.