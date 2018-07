Cosco Shipping Energy Transportation: Augen auf!

Für die Aktie Cosco Shipping Energy Transportation stehen per 23.07.2018 3,46 HKD an der Heimatbörse Hong Kong zu Buche. Cosco Shipping Energy Transportation zählt zum Segment "Marine".Auf Basis von insgesamt 7 Bewertungskriterien haben wir eine Einschätzung zum aktuellen Niveau für Cosco Shipping Energy Transportation entwickelt. Auf jeder Stufe erhält das Unternehmen die Bewertung "Buy", "Hold" bzw. "Sell". Daraus resultiert in einer abschließenden Gewichtung die Gesamtnote.1. Fundamental: Mit einem aktuellen KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von 10,75 liegt Cosco Shipping Energy Transportation unter dem Branchendurchschnitt (47 Prozent). Die Branche "Transportation & Logistics" weist einen Wert von 20,19 auf. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht unterbewertet und erhält eine "Buy"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.

Weiterlesen...