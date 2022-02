Sollte man seine Aktien abstoßen, wenn der Ruhestand naht?

Wichtige Punkte

Es ist eine gute Idee, weniger in Aktien zu investieren, wenn der Ruhestand näher rückt.

Du solltest es dir zweimal überlegen, bevor du dich ganz von deinen Aktienbeständen trennst.

Die vergangene Woche war eine unruhige Woche, was den Aktienmarkt anbelangt. Aber sie war auch nicht besonders ungewöhnlich.

Die Realität ist, dass der Aktienmarkt bekanntermaßen unbeständig ist und im Laufe der Jahre immer wieder korrigiert hat. Anlegerinnen und Anleger, die den Kurs halten und ihre Portfolios während des Abschwungs intakt halten, können oft Verluste vermeiden und als Gewinner hervorgehen.

Brenzlig wird es jedoch, wenn dein Portfolio kurz vor dem Ruhestand einen Rückschlag erleidet. Es stellt sich also die Frage: Solltest du an Aktien festhalten, wenn der Ruhestand vor der Tür steht? Oder solltest du sie lieber abstoßen und stattdessen auf sicherere Anlagen setzen?

Geh nicht ins Extreme

Es ist eine gute Idee, zu sichereren, konservativeren Anlagen zu wechseln, wenn der Ruhestand näher rückt. Wenn du in den Ruhestand gehst, musst du möglicherweise dein Portfolio anzapfen, um deine Ausgaben zu decken, da du deine Rechnungen wahrscheinlich nicht mehr allein mit der Sozialversicherung begleichen kannst. Und wenn du stark in Aktien investiert bist, könnte das bedeuten, dass du deine Anlagen auflösen musst, wenn sie gefallen sind, und damit Verluste einfährst.

Auch wenn es klug ist, dein Vermögen umzuschichten, wenn der Ruhestand näher rückt, ist es nicht wirklich klug, deine Aktien komplett abzustoßen. Zum einen brauchst du Aktien in deinem Portfolio, damit deine Ersparnisse auch im Alter weiter wachsen können.

Zweitens: Angenommen, du stehst kurz vor dem Ruhestand und hast 50 % deines Portfolios in Aktien. Wenn der Markt kurz vor deinem Renteneintritt zusammenbricht, kannst du bei Bedarf einfach auf den Nichtaktienanteil deines Portfolios zugreifen und den Abschwung abwarten.

Die richtigen Aktien für den Ruhestand

Wenn du während deines Ruhestands in Aktien investiert bleibst, kannst du dafür sorgen, dass dein Portfolio ein ordentliches Wachstum erhält. Allerdings ist der Ruhestand nicht der richtige Zeitpunkt, um sich mit spekulativen und risikofreudigen Aktien einzudecken. Wenn du im Ruhestand Aktien halten willst, solltest du dich an bewährte Unternehmen halten, die es schon seit vielen Jahren gibt.

Außerdem ist es wichtig, im Ruhestand eine vielfältige Mischung von Aktien zu besitzen. Das bedeutet, dass du innerhalb deines Aktienportfolios nicht 85 % deines Vermögens in Tech-Aktien haben solltest. Wenn dieser Sektor zusammenbricht, könnte das ein schlechtes Zeichen sein.

Eine weitere gute Option für den Ruhestand sind breit aufgestellte ETFs. Diese bieten dir ein angemessenes Maß an Engagement in einer Reihe von Aktien und sorgen so für mehr Vielfalt in deinem Portfolio. Das Tolle an ETFs ist außerdem, dass sie das Rätselraten beim Investieren weitgehend ausschalten. Und das kann dir wiederum eine Menge Stress ersparen.

Schließlich solltest du auch einige Dividendenaktien in Betracht ziehen. Auf diese Weise kommst du in den Genuss regelmäßiger Zahlungen, die du bei Bedarf auszahlen oder neu investieren kannst.

Auch wenn du in den Jahren vor dem Ruhestand vielleicht Änderungen an deinem Portfolio vornehmen musst, solltest du nicht den Fehler machen, deine Aktien komplett abzustoßen. Investiere stattdessen in Maßen in Aktien, damit dein Portfolio weiter wachsen kann, auch wenn du es nach und nach entnimmst.

Der Artikel Sollte man seine Aktien abstoßen, wenn der Ruhestand naht? ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Dieser Artikel wurde von Maurie Backman auf Englisch verfasst und am 30.01.2022 auf Fool.com veröffentlicht. Er wurde übersetzt, damit unsere deutschen Leser an der Diskussion teilnehmen können.

