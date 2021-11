Sollte man jetzt wirklich an der Börse investieren?

Weitere Suchergebnisse zu "S&P 500":

Wichtige Punkte

Statistisch gesehen ist bei Aktien eine echte Kurskorrektur überfällig.

Größere Rückgänge sind weder ungewöhnlich noch besonders schädlich für langfristige Investitionen.

Konzentriere dich nicht auf das Unvorhersehbare, sondern ergreife jetzt Maßnahmen zur Risikominimierung bei deinen Investitionen.

Es ist eine heikle Zeit für Investoren, und das nicht nur, weil Halloween vor der Tür steht.

Einerseits entwickeln sich viele Aktien (noch) gut, wenn du also nicht an der Börse bist, verpasst du etwas. Andererseits deuten die Indikatoren eindeutig darauf hin, dass der Markt reif für eine größere Korrektur ist. Wenn du zu diesem Zeitpunkt an Aktien festhältst oder in sie einsteigst, könnte das dem Wert deines Portfolios einen Rückschlag versetzen. Solltest du jetzt wirklich an der Börse investieren?

Die Antwort auf diese Frage lautet: Es kommt darauf an. Zum Glück wissen wir genau, wovon sie abhängt.

Was für ein Investor bist du?

Zuallererst: Wenn du mit der Frage kämpfst, ob du dich aus dem aktuellen Markt zurückziehen oder in ihn einsteigen sollst, bist du nicht allein. Nicht einmal die Profis sind sich einig darüber, was auf kurze Sicht oder auf lange Sicht auf uns zukommt. Das ist auch keine Überraschung. Wenn irgendetwas in diesem Geschäft perfekt vorhersehbar wäre, wären wir jetzt alle Millionäre.

Vor diesem Hintergrund hängt es davon ab, was du wirklich aus der Börse herausholen willst.

Wenn du eher ein Händler und weniger ein Investor bist, ist jetzt nicht der richtige Zeitpunkt, um neue Positionen aufzubauen. Es ist infolgedessen eher eine Zeit, in der du dich zurückhalten solltest. Der S&P 500 (WKN: A0AET0) liegt derzeit mehr als 7 % über seinem Tiefstand von Anfang Oktober und mehr als 100 % über dem Tiefstand vom März letzten Jahres, als die Aktien nach der Ankunft von COVID-19 in den Vereinigten Staaten einbrachen. Beides sind ungewöhnlich hohe Zuwächse für den jeweiligen Zeitrahmen.

In diesem Zusammenhang ist es umso beängstigender, dass der S&P 500 seit dem Tiefpunkt im März letzten Jahres nicht ein einziges Mal um 10 % oder mehr korrigierte. Korrekturen werden nicht nur als normal angesehen, sie sind auch ein gesunder Reset für längerfristige Erholungen. Das Argument „Wir sind fällig“ ist in diesem Fall nicht ganz unberechtigt, denn Aktien erleiden etwa alle zwei Jahre einen derartigen Einbruch. Hier, im Schatten des S&P 500, der ein neues Rekordhoch erreicht hat, wäre ein idealer Zeitpunkt dafür, denn nur wenige Menschen vermuten, dass dies der Fall sein könnte.

Aber es gibt eine Komplikation im Zusammenhang mit einem anderen Markttrend, der das Timing eines Händlers durcheinander bringen kann. Im Moment befinden wir uns am Anfang der besten dreimonatigen Phase für Aktien in einem Jahr. Händler könnten also weiterhin Aktien nach oben treiben, weil sie davon ausgehen, dass die Entwicklung in diesem Jahr langfristige Tendenzen widerspiegelt. Das ist das größte Risiko für alle, die sich im Moment von Aktien fernhalten wollen.

Natürlich ist keine dieser kurzfristigen Sorgen ein echtes Risiko für langfristige Investoren, die wirklich ein Jahr oder mehr in die Zukunft blicken. Für diese Leute wird eine Korrektur in der unmittelbaren Zukunft kaum mehr als ein kleiner Rückblick sein.

Das kann dir helfen, dich auf das große Ganze zu konzentrieren: Nach Angaben des Online-Brokerage-Unternehmens Charles Schwab ist der S&P 500 zwischen 2000 und 2019 – in einem relativ normalen Umfeld, das nicht durch eine langanhaltende globale Pandemie beeinträchtigt wurde – in 11 dieser 20 Jahre um mindestens 10 % von seinem Höchststand gefallen und hat bei jeder Korrektur im Durchschnitt 15 % verloren. Dennoch gelang es dem Markt in 15 dieser 20 Jahre, einen Gewinn zu erzielen. Die durchschnittliche jährliche Wertentwicklung des Index lag in diesen 20 Jahren bei 6 %. Das mag nicht berauschend sein, aber bedenke, dass in diesem Zeitraum der Dot-Com-Crash und der Zusammenbruch der Subprime-Hypotheken von 2007-09 enthalten sind.

Der Punkt ist, dass Aktien in absehbarer Zeit eine Korrektur durchlaufen könnten. Langfristig orientierten Anlegern wird das aber egal sein.

Kaufen oder nicht kaufen?

Die konkreten Zahlen mögen neu sein, aber die zugrunde liegenden Ideen sind es nicht. Die meisten Anleger wissen, dass sich Aktien langfristig entwickeln, auch wenn sie kurzfristig gelegentlich Verluste hinnehmen müssen. Der risikofreudige Aspekt des Investierens besteht darin, nicht zu wissen, wann diese Schwankungen auftreten werden. Das ist ein Risiko, das beide Arten von Anlegern eingehen, auch wenn sie sich dessen nicht bewusst sind.

Aus diesem Grund ist es am besten, keine Alles-oder-Nichts-Entscheidung zu treffen. Die richtige Entscheidung ist es, herauszufinden, welche deiner Positionen wirklich langfristig angelegt sind und welche eher spekulativ sind, um von einer Dynamik oder von Schlagzeilen zu profitieren. Halte an den langfristigen Positionen fest, unabhängig davon, was auf kurze Sicht auf dich zukommt. Was deine riskanteren, aggressiveren Positionen angeht, solltest du dich von denen trennen, von denen du weißt, dass sie nicht von Dauer sind, und für die Positionen, die irgendwo zwischen einer langfristigen und einer kurzfristigen Position liegen, eine Grenze ziehen (Preispunkte, an denen du sie verkaufst).

Auch wenn es oft vergessen wird, wissen die besten Investoren, dass Erfolg mehr mit Risikomanagement zu tun hat und weniger mit dem Aufspüren der heißesten Aktien.

Der Artikel Sollte man jetzt wirklich an der Börse investieren? ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Unsere Top Nischenaktie mit Potential zum Technologiestar

Jedes Amazon von morgen fängt mal klein an. Unsere Top Small Cap für 2021, die viele unserer Analysten begeistert, bedient einen wichtigen und schnell wachsenden Markt, der in Zeiten von Corona-Prävention noch wichtiger wird.

Die Zahl an Datenverletzungen und Hacker-Angriffen nimmt immer weiter zu, und sich dagegen zu schützen wird deshalb immer wichtiger. Unsere Top Nischenaktie hilft Firmen bei der Login-Verwaltung und Datensicherheit ihrer Mitarbeiter, egal von wo sie arbeiten.

Das ist besonders wichtig beim Home-Office. Das zeigen die starken Zahlen dieser Top-Empfehlung:

seit 2016 jährliches Umsatzwachstum von 58 %

der operative Cashflow hat sich seit 2019 verachtfacht

eine spektakuläre Übernahme für 6,5 Mrd. USD sichert weiteres Wachstum In unserem brandneuen Sonderreport nennen wir dir diese Top Small Cap – jetzt hier komplett kostenlos abrufen!



Dieser Artikel gibt die Meinung des Verfassers wieder, die möglicherweise nicht mit der "offiziellen" Empfehlungsposition des Premium-Beratungsdienstes The Motley Fool übereinstimmt. Das Hinterfragen einer Investitionsthese - selbst einer eigenen - hilft uns allen, kritisch über Investitionen nachzudenken und Entscheidungen zu treffen, die uns helfen, klüger, glücklicher und reicher zu werden.

Charles Schwab ist ein Werbepartner von The Ascent, einem Unternehmen von The Motley Fool. Dieser Artikel wurde von James Brumley auf Englisch verfasst und am 30.10.2021 auf Fool.com veröffentlicht. Er wurde übersetzt, damit unsere deutschen Leser an der Diskussion teilnehmen können The Motley Fool empfiehlt Charles Schwab.

Motley Fool Deutschland 2021