Sollte man jetzt wirklich an der Börse investieren?

Wichtige Punkte

Börsencrashs sind unvermeidlich, daher ist es nur eine Frage der Zeit, bis wir einen weiteren Abschwung erleben.

Mit der richtigen Strategie ist es möglich, die Volatilität des Marktes zu überleben und gleichzeitig dein Geld sicher anzulegen.

Die Börse hat im letzten Jahr ein noch nie dagewesenes Wachstum erlebt, aber das könnte nicht mehr lange anhalten.

Es ist ungewiss, wann es zu einem Crash an der Börse kommen wird, aber eines ist sicher: Er wird irgendwann kommen. Der Aufwärtstrend, den die Börse seit dem letzten Frühjahr erlebt hat, kann nicht ewig anhalten, also ist es nur eine Frage der Zeit, bis wir einen weiteren Abschwung erleben.

Wann genau das passieren wird, kann man nur vermuten. Aber wenn sich ein Crash abzeichnet, solltest du dann trotzdem jetzt an der Börse investieren? Hier ist, was du wissen musst.

Der Vorteil des Investierens, wenn die Börse wackelig ist

Es kann nervenaufreibend sein, zu investieren, wenn die Börse volatil ist oder kurz vor einem Crash steht. Schließlich möchte niemand seine hart verdienten Ersparnisse investieren, nur um kurz darauf zu sehen, wie sein Portfolio im Wert sinkt.

Dennoch kann das Investieren während eines Abschwungs aus mehreren Gründen eine finanziell kluge Entscheidung sein.

Zum einen sind die Aktienkurse niedriger, wenn sich die Börse in einem Abschwung befindet. Das bedeutet, dass du eine fantastische Gelegenheit hast, Aktien zu kaufen, auf die du ein Auge geworfen hast, während sie im Grunde genommen im Angebot sind. Je stärker der Börsencrash ist, desto höher sind die Rabatte auf deine Lieblingsaktien. Indem du während eines Abschwungs investierst, könntest du potenziell eine Menge Geld sparen, wenn du dein Portfolio verstärkst.

Ein weiterer Vorteil des Kaufs bei niedrigeren Kursen ist, dass du den Durchschnittskosteneffekt ausnutzen kannst. Bei dieser Strategie kaufst du Aktien in regelmäßigen Abständen über das Jahr hinweg. Manchmal wirst du investieren, wenn die Kurse hoch sind. Zu anderen Zeiten werden die Preise niedriger sein.

Mit der Zeit sollten sich diese Hochs und Tiefs ausgleichen. Aber wenn du während eines Abschwungs aufhörst zu investieren, kaufst du nur dann, wenn die Preise am höchsten sind, was dich auf lange Sicht viel Geld kosten kann.

Die Gefahren des Versuches, den Markt zu timen

Es ist auch wichtig zu bedenken, dass du im Grunde versuchst, den Markt zu timen, wenn du vor einem Abschwung mit dem Investieren aufhörst – oder dein Geld ganz aus dem Markt abziehst.

Wenn du den Markt timst, versuchst du zu verkaufen, wenn die Aktienkurse am höchsten sind und dann wieder zu kaufen, wenn die Kurse am Tiefpunkt sind. In der Theorie klingt das nach einer klugen Strategie. Allerdings kann es extrem schwierig sein, sie erfolgreich umzusetzen.

Niemand kann vorhersagen, wie sich die Börse entwickeln wird, vor allem wenn es darum geht, wann genau ein Crash stattfinden wird. Wenn du deine Aktien jetzt verkaufst, weil du denkst, dass der Markt morgen abstürzt, besteht eine gute Chance, dass die Kurse weiter steigen – und du die Gewinne verpasst.

Wenn du hingegen wartest, bis der Markt bereits abgestürzt ist, könntest du deine Aktien erst verkaufen, wenn die Kurse bereits gefallen sind, und so deine Verluste realisieren. Mit anderen Worten, wenn du nicht extrem viel Glück hast und genau zum richtigen Zeitpunkt aus der Börse aussteigst, wirst du wahrscheinlich Geld verlieren.

Eine bessere Option ist es also, deine Aktien zu halten und regelmäßig zu investieren, unabhängig davon, wie sich der Markt entwickelt. Solange du solide Aktien kaufst, die eine gute Chance haben, sich nach einem Crash wieder zu erholen, ist das der beste Weg, um die Volatilität des Marktes zu überleben.

Dieser Artikel wurde von Katie Brockman auf Englisch verfasst und am 31.07.2021 auf Fool.com veröffentlicht. Er wurde übersetzt, damit unsere deutschen Leser an der Diskussion teilnehmen können.

Motley Fool Deutschland 2021