Sollte man jetzt wirklich in den Aktienmarkt investieren?

Wichtige Punkte

Es kann vernünftig klingen, mit dem Investieren aufzuhören, wenn der Markt wackelig ist.

Diese Strategie birgt jedoch Risiken.

Es gibt ein paar Tricks, wie du dein Geld in Zeiten der Volatilität schützen kannst.

Die Welt ist derzeit in Aufruhr, und einige Anleger machen sich Sorgen, dass dies zu mehr Volatilität am Aktienmarkt führen könnte.

Wenn du wegen der möglichen Volatilität nervös bist, könnte es vernünftig sein, dein Geld aus dem Markt zu nehmen oder erst einmal eine Investitionspause einzulegen. Ist das wirklich die richtige Entscheidung?

Ist es sicher, jetzt zu investieren?

Wenn der Markt ins Wanken gerät, scheint es vielleicht nicht der richtige Zeitpunkt zu sein, um zu investieren. Es gibt jedoch einige Gründe, weiter zu investieren, egal was gerade passiert.

Zum einen ist es extrem schwierig, den Markt zu timen. Theoretisch mag es sinnvoll sein, dein Geld abzuziehen, kurz bevor die Aktienkurse fallen, und dann wieder zu investieren, wenn die Kurse ihren Tiefpunkt erreicht haben. Aber da der Markt oft unberechenbar ist, ist es fast unmöglich, genau zu wissen, wann man verkaufen sollte.

Außerdem kann es ein teurer Fehler sein, den falschen Zeitpunkt zum Verkaufen zu wählen. Angenommen, du ziehst dein Geld jetzt ab, weil du denkst, dass die Aktienkurse fallen werden. Wenn der Markt aber steigt, entgehen dir die Gewinne. Wenn du dann später wieder investierst, um wieder in den Markt einzusteigen, könntest du am Ende zu einem höheren Preis kaufen.

Selbst wenn du nicht verkaufst, sondern einfach aufhörst zu investieren, birgt auch das Risiken. Der Markt unterliegt ständigen Schwankungen und wird häufig kurzfristige Höhen und Tiefen erleben. Wenn du nur investierst, wenn der Markt sich gut entwickelt, kaufst du nicht nur, wenn die Preise höher sind, sondern verpasst auch wertvolle Zeit, um dein Geld zu vermehren.

Was solltest du mit deinem Geld tun?

In den meisten Fällen lohnt es sich, weiter zu investieren, auch wenn der Markt turbulent ist. Allerdings solltest du dich vergewissern, dass du über einen soliden Notfallfonds verfügst.

Wenn du jeden übrigen Dollar investierst, riskierst du, dass du dein Geld abziehen musst, wenn du unerwartete Ausgaben hast. Und wenn die Aktienkurse gesunken sind, könntest du am Ende mit Verlust verkaufen. Wenn du jedoch genug Ersparnisse für mindestens sechs Monate beiseite gelegt hast, ist es sicherer zu investieren, weil du weißt, dass du dein Portfolio nicht anzapfen musst, um über die Runden zu kommen.

Wenn du weiterhin investierst, besteht der Trick, um Zeiten der Volatilität zu überstehen, darin, sich an solide Aktien zu halten und eine langfristige Perspektive zu verfolgen. Unternehmen mit gesunden Fundamentaldaten erholen sich eher von Marktabschwüngen, selbst wenn sie kurzfristig einen Rückschlag erleiden. Wenn du investiert bleibst und den Sturm aussitzt, stehen die Chancen gut, dass sich dein Portfolio irgendwann wieder erholt.

Niemand weiß mit Sicherheit, was mit dem Markt passieren wird. Es kann sein, dass wir in den kommenden Wochen oder Monaten mehr Volatilität erleben werden, aber es schadet nie, sich jetzt vorzubereiten. Wenn du weiterhin investierst und deine Anlagen klug auswählst, bist du bereit, egal, was mit dem Markt passiert.

