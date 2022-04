Sollte man in Kryptowährungen investieren? Das denkt Warren Buffett

Wichtige Punkte

Kryptowährungen sind eine neuere Anlageklasse und das Interesse an Investitionen in virtuelle Währungen wächst.

Warren Buffett, einer der besten Investoren der Welt, hat angedeutet, dass er kein Fan von Kryptowährungen ist.

Buffett hat Bitcoin als Rattengift bezeichnet.

Warren Buffett ist sehr bekannt dafür, dass er durch Investitionen Milliarden von Dollar verdient hat. Es kann ein kluger Schachzug sein, seinen Ratschlägen zu folgen, wie du dein eigenes Geld investieren kannst, zumal das Orakel von Omaha eine nachweisliche Erfolgsbilanz vorweisen kann und im Laufe der Jahre eine Menge Weisheiten geteilt hat.

Wenn du darüber nachdenkst, in Kryptowährungen zu investieren, solltest du lesen, was Buffett vom Kauf dieser Anlageklasse hält.

Wenn du seine Worte beachtest, kannst du eine fundierte Entscheidung darüber treffen, ob virtuelle Währungen einen Platz in deinem Portfolio haben sollten.

Was Warren Buffett über das Investieren in Kryptowährungen denkt

Wenn du gehofft hast, dass das Orakel von Omaha ein begeisterter Befürworter von Kryptowährungen sein würde, wirst du wahrscheinlich enttäuscht sein.

Buffett bezeichnete Bitcoin einmal als „Rattengift zum Quadrat“. Diese Aussage machte er, obwohl diese etablierte virtuelle Währung von vielen anderen prominenten Investoren bevorzugt wird und weithin als eine der sichersten Kryptowährungen gilt, in die man investieren kann, weil sie von mehr Händlern akzeptiert wird als viele andere.

Buffett hat auch deutlich gemacht, warum er Kryptowährungen nicht mag. In der Vergangenheit hat er erklärt, dass Kryptowährungen keine brauchbaren Zahlungsmittel sind, nichts bewirken und nichts weiter als eine „Fata Morgana“ sind, da sie „nicht den Praxistest einer Währung erfüllen“.

Seine Sorge ist, dass die Investition ohne eigenen Nutzen nur dann an Wert gewinnen kann, wenn jemand anderes glaubt, dass sie mehr wert ist. „Sie vermehren sich nicht, sie können dir keinen Scheck schicken, sie können nichts tun, und was du hoffst, ist, dass jemand anderes kommt und dir später mehr Geld dafür zahlt, aber dann hat diese Person das Problem.“

Buffett hat auch angedeutet, dass er persönlich Kryptowährungen nicht mag, weil die Investitionen schwer zu verstehen sind. Für einige technisch versierte Krypto-Investoren mag das kein Problem sein, aber für diejenigen, die aufgrund von Social-Media-Influencern investieren und nicht, weil sie ein tiefes Wissen über die Technologie hinter Bitcoin oder anderen Währungen haben, könnte das auch ein Problem sein.

Solltest du nach Buffetts Meinung in Kryptowährungen investieren?

Es gibt zwar Spekulationen, dass Buffett seine Haltung zu Kryptowährungen geändert hat, weil sein Unternehmen Berkshire Hathaway in eine kryptofreundliche Bank investiert hat, aber das ist wahrscheinlich nicht der Fall.

Tatsache ist, dass die jüngste Investition von Berkshire in die Nubank nur einen kleinen Teil des Gesamtportfolios ausmacht. Außerdem ist die Bank nicht besonders stark in Kryptowährungen engagiert, und es ist schwieriger geworden, Banken zu finden, in die man investieren kann, ohne dass sie digitale Vermögenswerte in ihren Büchern haben. Die Investition wurde vielleicht nicht getätigt, weil die Nubank kryptofreundlich ist, sondern trotz dieser Tatsache.

Da es kaum Anzeichen dafür gibt, dass das Orakel von Omaha seine Haltung zu Kryptowährungen geändert hat, ist es wahrscheinlich, dass Buffetts feste Überzeugung, dass Kryptowährungen kaum einen tatsächlichen Nutzen haben, unverändert bleibt und als solide Rechtfertigung dafür dient, diese Anlageklasse zu meiden.

Wer wie Buffett investieren will, kauft am besten Anlagen, die sich bewährt haben, die man gerne jahrzehntelang halten würde und die man gut versteht. Dem Durchschnittsanleger empfiehlt Buffett, den Großteil seines Geldes in einen S&P 500-Indexfonds zu investieren, der viel sicherer ist als Bitcoin oder ein anderes Papier, das es gibt.

Du wirst zwar nicht die Renditen erzielen, die Kryptowährungen erzielen können, wenn du stattdessen einen S&P-Fonds wählst, aber du gehst ein viel geringeres Risiko ein. Du musst entscheiden, wie viel Risiko du mit deinem hart verdienten Geld eingehen willst. Buffetts Abneigung gegen virtuelle Währungen sollte dich auf jeden Fall innehalten lassen, bevor du dein Geld aufs Spiel setzt.

