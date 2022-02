Sollte man im Jahr 2022 eine 52-Wochen-Spar-Challenge ausprobieren?

Die wichtigsten Punkte

Beim 52-Wochen-Sparen geht es darum, jede Woche einen bestimmten Geldbetrag zu sparen.

Viele Menschen beginnen die 52-Wochen-Challenge zu Beginn des neuen Jahres.

Ob es eine gute Idee ist, an einer solchen Challenge teilzunehmen, hängt von deinen Zielen ab.

Mehr Geld zu sparen muss nicht schwierig sein und nicht immer Opfer erfordern. Viele Menschen versuchen, mehr Geld auf die Seite zu legen. Eine Möglichkeit, das zu tun, ist die Teilnahme an einer 52-wöchigen Spar-Challenge.

Der Beginn eines neuen Jahres kann ein guter Zeitpunkt sein, um mit dieser Herausforderung zu beginnen, aber die wichtigsten Fragen sind, wie das funktioniert und ob es für dich sinnvoll ist, daran teilzunehmen?

Wie funktioniert eine 52-Wochen-Spar-Challenge?

Die 52-Wochen-Spar-Challenge ist ein einfaches Konzept, das das Sparen einfach und mühelos machen und sogar Spaß machen soll.

Um an der 52-Wochen-Sparchallenge teilzunehmen, musst du Folgendes tun:

In der ersten Woche der Challenge sparst du 1 US-Dollar.

In der zweiten Woche der Challenge sparst du 2 US-Dollar.

In der dritten Woche der Challenge sparst du 3 US-Dollar.

Du könntest in diesem Tempo weitermachen und den Betrag, den du sparst, jede Woche um 1 US-Dollar erhöhen. In der 52. Woche der Challenge würdest du dann 52 US-Dollar auf ein renditestarkes Sparkonto einzahlen.

Mit dieser Herausforderung fängst du klein an, da du nur hier und da ein paar US-Dollar sparst. Wenn du dir angewöhnst, kleine Ausgaben zu reduzieren, um mehr zu sparen, kannst du den Betrag, den du zur Seite legst, langsam erhöhen.

Aber selbst in der letzten Woche des Jahres, in der du deinen größten Beitrag leistest, musst du nur 52 US-Dollar auftreiben – für die meisten Menschen sind das die Kosten für ein Abendessen im Restaurant oder ein paar Mittagessen, die du normalerweise während der Arbeitswoche kaufen würdest.

Diese kleinen Beträge, die du jede Woche sparst, zwingen dich zwar nicht dazu, viel an deinem Lebensstil zu ändern, aber die kleinen Beiträge summieren sich, da du sie regelmäßig leistest. Wenn du an der 52-Wochen-Spar-Challenge teilnimmst, hättest du am Ende der letzten Woche insgesamt 1.326 US-Dollar gespart.

Solltest du an der 52-Wochen-Spar-Challenge teilnehmen?

1.326 US-Dollar zu sparen ist nicht nichts und dieses zusätzliche Geld kann dir helfen, deinen Notfallfonds aufzustocken, größere Anschaffungen zu tätigen oder zusätzliches Geld für deine Altersvorsorge zu investieren. Es gibt kaum einen Nachteil, wenn du an dieser lustigen Spar-Challenge teilnimmst und das Jahr um mehr als 1.000 US-Dollar reicher beendest.

Viele Menschen beginnen mit der 52-Wochen-Spar-Challenge in der ersten Woche, aber du kannst jederzeit damit anfangen und es ist eine gute Möglichkeit, deinen finanziellen Vorsatz, 2022 mehr Geld zu sparen, zu erreichen, wenn du beschlossen hast, mehr in deine Zukunft zu investieren. Du kannst sogar kontinuierlich an der 52-Wochen-Spar-Challenge teilnehmen, wenn du willst, und jedes Mal, wenn du deine 52-Dollar-Woche erreichst, wieder bei 1 US-Dollar anfangen.

Auch wenn diese Herausforderung Spaß macht, sollte sie natürlich nicht andere Sparbemühungen ersetzen. Regelmäßiges Sparen sollte Teil deiner Ausgabenplanung sein, und du solltest dir genau überlegen, wie viel du jeden Monat sparen willst, und deine Beiträge auf deine Konten automatisieren, um sicherzustellen, dass du sie auch einhältst.

Die 52-Wochen-Challenge kann diese Art von sorgfältigem Sparplan ergänzen, sollte ihn aber nicht ersetzen, wenn es dir mit dem Vermögensaufbau ernst ist.

Der Artikel Sollte man im Jahr 2022 eine 52-Wochen-Spar-Challenge ausprobieren? ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Dieser Artikel wurde von Christy Bieber auf Englisch verfasst und am 06.02.2022 auf Fool.com veröffentlicht. Er wurde übersetzt, damit unsere deutschen Leser an der Diskussion teilnehmen können.

Motley Fool Deutschland 2022