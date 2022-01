Sollte man im Jahr 2022 Value-Aktien kaufen und Wachstumsaktien verkaufen?

Wichtige Punkte

Wachstumsaktien haben sich seit der Finanzkrise besser entwickelt als der Markt.

Anstatt auf alles aufzusteigen, was gerade angesagt ist, ist es besser, in Unternehmen zu investieren, die deiner Risikotoleranz entsprechen.

Der Ausverkauf von Wachstumsaktien könnte eine Kaufgelegenheit für geduldige Anleger sein.

Das Jahr 2022 hat gerade mal einen Monat begonnen und schon entwickelt sich der US-Aktienmarkt anders als im Jahr 2021 oder 2020. Zum Börsenschluss am 19. Januar lag der börsengehandelte Vanguard Value ETF (WKN:A2PKXGV) weniger als 1 % im Minus, während der S&P 500 um fast 5 % und der Vanguard Growth ETF (WKN:A0MK1G) um über 9 % nachgab.

Zumindest im Moment scheinen Value-Aktien die Wachstumsaktien als die neue Gruppe mit der besten Marktperformance abzulösen. Um zu verdeutlichen, wie selten das ist, muss man bedenken, dass Value-Aktien in nur zwei der letzten 13 Jahre besser abgeschnitten haben als Wachstumsaktien.

Lass uns herausfinden, ob jetzt ein guter Zeitpunkt ist, um von Wachstums- auf Substanzwerte umzuschichten.

1. Finde heraus, welche Art von Investor du sein willst

Einsteigen in das, was auf dem Aktienmarkt kurzfristig funktioniert, ist eine schlechte Idee. Die letzten Jahre haben dies deutlich gezeigt.

Im Jahr 2020 trieben Hyperwachstumsaktien, von denen viele unrentable Unternehmen sind, den Aktienmarkt zu neuen Höhenflügen. Solar- und Windenergieaktien haben den Markt ebenfalls in den Ruin getrieben, während Öl- und Gasaktien eines der schlechtesten Jahre der Geschichte hatten (im Vergleich zum S&P 500).

Die drei Sektoren des S&P 500, die 2020 am schlechtesten abgeschnitten hatten – Energie, Immobilien und Finanzwerte – waren 2021 die drei Sektoren mit der besten Wertentwicklung. Umgekehrt fielen viele Wachstumswerte im Stil von Cathie Wood im Jahr 2021 um über 40 %. Solar- und Energieaktien schnitten im vergangenen Jahr deutlich schlechter ab als Öl- und Gaswerte.

Die Lektion hier ist nicht nur, dass der Markt kurzfristig irrational sein kann, sondern auch, dass es sich am Ende oft auszahlt, bei Investitionen zu bleiben, die man mag. Diejenigen, die im Jahr 2020 Öl- und Gasaktien verkauft haben, um 2021 wachstumsstarke Aktien zu kaufen, haben es wahrscheinlich bereut.

Wenn du herausfindest, welcher Anlegertyp du bist und welche Aktien du gerne besitzt, hast du eine bessere Chance, kurzfristige Zufälligkeiten auszuschalten und die Bewertungen im Laufe der Zeit wieder zum Mittelwert zurückkehren zu lassen. Außerdem fühlst du dich dann wahrscheinlich viel wohler. Die mentale und emotionale Seite des Investierens wird bei der Finanzplanung oft übersehen. Wenn du ein Value-Investor bist, der Dividendenaktien mag, und plötzlich vor allem Wachstumsaktien besitzt, wirst du wahrscheinlich Angst haben, diese Aktien zu verkaufen, wenn sie steigen, oder verzweifelt verkaufen, wenn sie fallen.

VUG GESAMTRENDITE. DATEN VON YCHARTS

2. Nimm, was der Markt dir gibt

Wenn du herausgefunden hast, welcher Anlegertyp du bist und welche Unternehmen du gerne besitzt, bist du bereit, in Schwächephasen zu kaufen und zu nehmen, was der Markt dir gibt. Geduldige Anleger haben Glück, denn viele Top-Wachstumswerte liegen derzeit weit unter ihren Höchstständen.

Ebenso hatten Value-Investoren im Jahr 2021 viele Gelegenheiten, Aktien von Top-Dividendenwerten mit einem starken Abschlag zu erwerben.

Die meisten Anleger sind wahrscheinlich nicht auf eine Seite festgelegt, wenn es um Werte, Einkommen oder Wachstum geht. Vielmehr haben sie wahrscheinlich eine Vorliebe, bevorzugen aber dennoch eine Art Mischung aus verschiedenen Anlageformen.

Den Markt zu timen ist keine gute Idee, aber flexibel zu sein schon. Wenn du zum Beispiel Bitcoin und Ethereum verpasst hast, ist jetzt deine Chance, zu einem besseren Preis zu kaufen. Wenn du darauf gewartet hast, Aktien von Elektrofahrzeugen zu kaufen, gibt es auch in diesem Bereich einige gute Kaufgelegenheiten.

Wenn du etwas trockenes Pulver an der Seitenlinie hältst, hast du die nötige Munition, um von Kurseinbrüchen bei großen Unternehmen zu profitieren.

3. Investiere in Unternehmen, die du verstehst und besitzen willst

Einer der schlimmsten Fehler, die ich als Investor gemacht habe, war, einen zu hohen Prozentsatz meines Portfolios in Unternehmen zu investieren, die ich nicht verstehe. Peter Lynch, mein Lieblingsinvestor aller Zeiten, hat oft gewitzelt, dass die Menschen so viel Zeit damit verbringen, die Vor- und Nachteile von großen Anschaffungen wie einem Auto oder ihrem Wohnort zu analysieren, aber so schnell bereit sind, Geld in eine heiße Investitionsidee zu stecken, ohne zu wissen, was sie da eigentlich kaufen.

Ob wir wollen oder nicht, die Angst, etwas zu verpassen (FOMO), ist ein starkes Gefühl, das klares Denken verhindern kann und dazu führt, dass man der nächsten heißen Wachstumsaktie hinterherjagt. Das ist kein Problem, wenn die Aktie steigt. Wenn sie aber um mehr als 50 % fällt, wie es viele der heißesten Aktien im Nasdaq-100 im letzten Jahr getan haben, ist es schwieriger zu wissen, wann die Blutung aufhört, oder die Überzeugung zu haben, die Aktie zu halten, wenn du sie nicht verstehst.

Sei auf der Hut vor einem launischen Markt

Es mutet seltsam an, dass viele der heißesten Branchen und Unternehmen des Jahres 2020 auf einmal zu den größten Verlierern des Jahres 2021 werden könnten. Außerdem könnte man argumentieren, dass der Markt angesichts der Zins- und Inflationsrisiken im Jahr 2021 viel zu schnell gestiegen ist. Die Entscheidung der Fed, die Zinsen zu erhöhen, kam nicht überraschend. Man sollte meinen, dass ein effizienter und vorausschauender Aktienmarkt nicht so schnell auf vorhersehbare Nachrichten reagieren würde, um die Kurse zu drücken. Aber in diesem Jahr hat er das bisher getan.

Niemand weiß, was der Markt kurzfristig tun wird oder wie lange ein Trend anhalten wird. Anstatt darauf zu setzen, dass Value-Aktien im Jahr 2022 die Wachstumsaktien schlagen, ist es am besten, sich an Positionen zu halten, die dir gefallen und die du über mehrere Jahre hinweg halten willst, um so die Zufälligkeiten zu begrenzen, die Marktschwankungen deinem Portfolio zufügen können.

Der Artikel Sollte man im Jahr 2022 Value-Aktien kaufen und Wachstumsaktien verkaufen? ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Unsere Top-Aktie für das Jahr 2022

Es gibt ein Unternehmen, dessen Name zurzeit bei den Analysten von The Motley Fool sehr, sehr häufig fällt. Es ist für uns DIE Top-Investition für das Jahr 2022.

Du könntest ebenfalls davon profitieren. Dafür muss man zunächst alles über dieses einzigartige Unternehmen wissen. Deshalb haben wir jetzt einen kostenlosen Spezialreport zusammengestellt, der dieses Unternehmen detailliert vorstellt.

Klick hier, um diesen Bericht jetzt gratis herunterzuladen.



Dieser Artikel gibt die Meinung des Verfassers wieder, die von der "offiziellen" Empfehlungsposition eines Motley Fool Premium-Beratungsdienstes abweichen kann. Eine Investitionsthese zu hinterfragen - selbst eine eigene - hilft uns allen, kritisch über Investitionen nachzudenken und Entscheidungen zu treffen, die uns helfen, klüger, glücklicher und reicher zu werden.

Dieser Artikel wurde von Bradley Guichard auf Englisch verfasst und am 12.01.2022 auf Fool.com veröffentlicht. Er wurde übersetzt, damit unsere deutschen Leser an der Diskussion teilnehmen können.

The Motley Fool besitzt und empfiehlt die Roblox Corporation.

Motley Fool Deutschland 2022