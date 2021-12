Sollte man der Börse den Rücken kehren? Das ist eine durchaus berechtigte Frage, denn der Aktienmarkt ist nichts für jedermann.

Schwankungen des Aktienmarktes im Blick

Besonders trifft dieser Sachverhalt auf die hohen Schwankungen zu, die man mit Aktien ertragen muss. Auch können Totalverluste entstehen. Ihnen stehen aber ebenso große Gewinnchancen gegenüber. Rein theoretisch können Aktien nämlich unendlich steigen.

Auch wenn dieser Sachverhalt nur auf die wenigsten Aktien zutrifft und auch sehr lange Zeiträume dafür erforderlich sind, so stellt sich die berechtigte Frage nach dem Sinn und Unsinn der Börse.

Börsenrückzug: Ja oder nein?

Eingefleischte Börsianer werden diese Frage natürlich verneinen. Schließlich gibt es nirgendwo einen nahezu perfekten Inflationsschutz, der zudem noch langfristig gesehen das Vermögen steigert.

Schaut man auf die Rendite des MSCI World, so können langfristig Renditen von 6 bis 7 % jährlich drin sein. Mit einem ETF, also einem börsengehandelten Fonds, kann man zudem die Schwankungen des Marktes minimieren. Gleichzeitig braucht man sich nicht mehr so stark mit Einzelaktien auseinanderzusetzen.

Besser nicht in Aktien investiert sein: Die Argumente

Auf der anderen Seite bleiben bei einem Aktieninvestment Schwankungen vorhanden. Investiert man als Anleger, um seine Rente aufzubessern, so ist auch ein passendes Timing erforderlich. Man stelle sich einfach vor, dass man kurz vor seinem Renteneintritt noch einen Jahrhundert-Crash am Aktienmarkt mitmachen muss.

Dann könnte es schnell mal sein, dass das angesparte Aktienvermögen erheblich an Wert verliert. Handelt es sich zudem noch um eine strukturelle Krise, so ist nicht von einer schnellen Erholung des Marktes auszugehen.

Ist man besonders auf diese Summen angewiesen, so könnte der Ruhestand doch etwas spärlicher ausfallen. Für solche Menschen wäre es in der Tat sinnvoll, sich nach und nach von der Börse zu verabschieden. So könnte man etwas auf die Seite legen und entspannt den Ruhestand genießen.

Auf die Aktienquote und das Alter achten!

Risiken lassen sich aber clever managen, sofern man ständig den Blick auf das Wesentliche behält. Hier gibt es Faustformeln, die besagen, dass die Aktienquote dem Lebensalter angepasst werden sollte.

Das Grundgerüst: 100 minus das aktuelle Lebensalter. Ist man beispielsweise 80 Jahre alt, so liegt die optimale Aktienquote bei 20 %. Dieses Schema kann natürlich beliebig variiert werden, je nachdem, wie risikoscheu man ist.

Der Blick auf das Wesentliche

Am Ende ist die Frage, ob man der Börse den Rücken kehren soll oder nicht, vor allem eine persönliche. Hier muss jeder selbst überlegen, ob er mit den Schwankungen am Aktienmarkt leben kann oder nicht.

Langfristig hat sich aber gezeigt, dass Aktien immer steigen. Man verzichtet somit auf relativ sichere Renditechancen. Der einzige Preis: Volatilität.

Steht man der Börse kritisch gegenüber, dann ist das Investieren in Aktien ohnehin ethisch schwierig. Besitzt man zudem noch eine Abneigung gegenüber Kursschwankungen, dann sollte man in der Tat überlegen, ob man nicht doch der Börse den Rücken kehrt.

Der Artikel Sollte man der Börse den Rücken kehren? ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Motley Fool Deutschland 2021