Sollte man in Bitcoin investieren? Das denkt Elon Musk

Wichtige Punkte

Tesla-CEO Elon Musk ist besorgt über den hohen Kohlenstoff-Verbrauch von Bitcoin.

Musk glaubt, dass die führende Kryptowährung die Art und Weise, wie wir mit Geld umgehen, verändern könnte, aber er weiß auch, dass sie nicht perfekt ist.

Es mag überraschen, dass Elon Musk, der sich in den sozialen Medien viel mit Kryptowährungen beschäftigt, Bitcoin (BTC) gegenüber eher zurückhaltend ist. Natürlich besitzt Musk Bitcoin, Ethereum (ETH) und seinen Lieblingscoin Dogecoin (DOGE). Aber er ist nicht so optimistisch, was den Großvater der Kryptowährungen angeht, wie manche vielleicht erwarten.

Bevor wir uns ansehen, was der bekannte Milliardär über Bitcoin denkt, wollen wir uns zunächst mit Musks größter Sorge beschäftigen – der Umwelt.

Bitcoin und die Umwelt

Musks größte Sorge um Bitcoin ist der hohe Kohlenstoff-Präsenz. Laut Digiconomist verbraucht Bitcoin jedes Jahr etwa so viel Strom wie ein Land von der Größe Thailands. Als CEO von Tesla, einem Unternehmen für Elektrofahrzeuge, das es sich zur Aufgabe gemacht hat, den Übergang der Welt zu nachhaltiger Energie zu beschleunigen, ist das ein verständlicher Punkt.

Tesla besitzt einen beträchtlichen Anteil an Bitcoin und seine Entscheidung, im Februar 2021 BTC-Zahlungen zu akzeptieren, war einer der Gründe für das enorme Wachstum der Kryptowährung in der ersten Hälfte des Jahres 2021. In ähnlicher Weise war Teslas spätere Entscheidung, keine Bitcoin-Zahlungen mehr anzunehmen, ein wichtiger Faktor für den Einbruch der Kryptowährung im Mai. Seitdem hat Musk angedeutet, dass Tesla wieder Bitcoin-Zahlungen akzeptieren könnte, aber nur, wenn nachgewiesen wird, dass die Hälfte des Minings mit erneuerbaren Energien betrieben wird.

Das Seltsame an der ganzen Sache ist, dass Dogecoin das gleiche, weithin kritisierte Proof-of-Work-Mining-Modell verwendet, das so schädlich für die Umwelt ist. Mit seinem Wachstum ist auch sein ökologischer Fußabdruck gewachsen – sein jährlicher Energieverbrauch entspricht etwa dem von Honduras.

Was Elon Musk über Bitcoin denkt

Abgesehen von den Umweltaspekten sagte Musk auf der B-Word-Konferenz im letzten Sommer, dass Bitcoin die Art und Weise, wie wir Geld verwenden, verändern könnte. „Im Allgemeinen bin ich ein Befürworter von Bitcoin und der Idee von Kryptowährungen im Allgemeinen“, sagte er.

„Am besten stellst du dir Geld als ein Informationssystem vor“, erklärt er. Diese Informationen sind in einer Reihe von Datenbanken gespeichert, wie zum Beispiel in den Banken auf der ganzen Welt. Musk weist darauf hin, dass sich das derzeitige System mit wenigen Ausnahmen relativ langsam bewegt. Außerdem sei es in vielen Fällen nicht sehr sicher. Musk glaubt daher, dass es Potenzial für ein besseres System gibt. „Ich denke, es macht Sinn, etwas zu unterstützen, das die Qualität der Informationen verbessert, mit denen wir die Wirtschaft betreiben.“

„Bitcoin ist ein Kandidat“, sagte er. Er zeichnet sich durch seine Knappheit, seinen dezentralen Charakter und seine Open-Ledger-Technologie aus. Musk nannte aber auch das geringe Transaktionsvolumen und die hohen Kosten als Probleme, die ihn aufhalten könnten. Außerdem wies er darauf hin, dass es für die Durchschnittsperson schwierig ist, ihn zu benutzen.

Was Bitcoin als Investition angeht, hat Musk mehrmals betont, dass er kein Investor ist. Dennoch hat er kürzlich getwittert, dass es in Zeiten hoher Inflation, wie wir sie gerade erleben, besser ist, Sachwerte wie Immobilien oder Aktien zu besitzen.

„Es ist generell besser, Sachwerte wie ein Haus oder Aktien von Unternehmen zu besitzen, die deiner Meinung nach gute Produkte herstellen, als US-Dollars, wenn die Inflation hoch ist“, twitterte er. „Ich besitze immer noch meine Bitcoin, Ethereum oder Doge und werde sie nicht verkaufen.“

Solltest du in Bitcoin investieren?

Bitcoin ist die am weitesten verbreitete Kryptowährung und viele behaupten, dass sie die „sicherste“ in dieser risikoreichen Anlageklasse ist. Als solche ist sie gut positioniert, um einen längeren Marktcrash zu überstehen und – wie Musk betont – möglicherweise die Art und Weise zu verändern, wie wir Geld verwenden. Allerdings handelt es sich um einen relativ neuen und unregulierten Markt und wir wissen noch nicht, wie er sich entwickeln wird.

Eine goldene Regel lautet: Investiere nur Geld, das du dir leisten kannst zu verlieren. Auf diese Weise kannst du von den Gewinnen profitieren, ohne in eine finanzielle Katastrophe zu geraten, wenn der Markt zusammenbricht. Bevor du investierst, solltest du deinen Notfallfonds aufstocken und sicherstellen, dass du auf dem neuesten Stand bist, z. B. was deine Altersvorsorge angeht. Gib Kryptowährungen nicht den Vorrang vor deinen anderen finanziellen Zielen.

Wenn du Schlagzeilen über Leute siehst, die Bitcoin-Milliardäre geworden sind, ist die Versuchung groß, alles zu geben. Versuche stattdessen sicherzustellen, dass risikoreiche Anlagen wie Kryptowährungen nur einen kleinen Prozentsatz deiner gesamten Investitionen ausmachen. Finanzberater/innen erkennen zunehmend, dass Bitcoin in einem ausgewogenen Portfolio eine Rolle spielen kann, aber der Schlüssel ist die Ausgewogenheit.

Letztendlich hängt die Entscheidung, in Bitcoin zu investieren, von mehreren Faktoren ab. Dazu gehören deine finanzielle Situation und deine Einschätzung, wie sich Bitcoin langfristig entwickeln könnte. Glaube nicht dem Wort von Elon Musk über Kryptowährungen – und auch nicht dem anderer Kommentatoren. Recherchiere selbst, was Bitcoin leisten kann, welche Risiken es gibt und wie sich die Blockchain-Technologie entwickeln könnte.

