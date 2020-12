Sollte man in Aktien von Fluggesellschaften investieren?

Weitere Suchergebnisse zu "American Airlines":

Die Aktien der Fluggesellschaften sind in den letzten Wochen abgehoben, was durch eine Reihe positiver Entwicklungen im Impfstoffwettlauf gegen COVID-19 noch verstärkt wurde. Das ist eine verständliche Reaktion: Die Luftverkehrsbranche wurde von der Pandemie zerstört, die Einnahmen sind im Vergleich zum letzten Jahr um mehr als 65 % zurückgegangen.

Wirksame Coronavirus-Impfstoffe geben Hoffnung für die Zukunft, aber die nächsten Monate werden für die Fluggesellschaften immer noch düster sein. Gesundheitsbeamte, Ärzte und andere Experten drängen die Amerikaner, in dieser Urlaubszeit, die traditionell eine der geschäftigsten und lukrativsten Zeiten des Jahres für Fluggesellschaften ist, auf Reisen zu verzichten. Und nach der Entlassung von Zehntausenden von Mitarbeitern im Jahr 2020 planen die Führungskräfte der Fluggesellschaften bereits für 2021 weitere Sparmaßnahmen.

Für Investoren stellt sich die Frage: Bedeutet die Aussicht auf die baldige Verfügbarkeit von COVID-19-Impfstoffen, dass es an der Zeit ist, wieder in Aktien von Fluggesellschaften zu investieren? Oder wäre es besser, auf einen späteren Flug zu warten?

Wirksame Coronavirus-Impfstoffe sind eine hervorragende Nachricht…

Es ist fast unmöglich, ohne einen COVID-19-Impfstoff für Fluggesellschaften zu plädieren, daher hatten die Investoren Grund, die ausgezeichneten Ergebnisse der klinischen Studien, die in diesem Monat veröffentlicht wurden, zu bejubeln.

Die Branche hat gute Arbeit geleistet, um während der Krise in der Luft zu bleiben, und trotz des Umsatzrückgangs gab es in diesem Jahr keine größeren Konkurse bei den US-Fluggesellschaften. Die staatliche Unterstützung durch das CARES-Gesetz hat dazu beigetragen, dass dies möglich wurde, aber auch der Erfolg der Fluggesellschaften, mehr als 50 Milliarden Dollar an privatem Kapital aufzubringen und ihre Kosten schnell zu senken, hat dazu beigetragen.

Dennoch haben diese zusätzlichen Mittel nicht mehr getan, als der Luftfahrtindustrie Zeit zu verschaffen. Jede Passagierfluggesellschaft verpulvert derzeit Geld, wobei einige der größeren Fluggesellschaften im dritten Quartal täglich über 40 Millionen Dollar verbrannt haben. Die Unternehmen mussten ihre Aktionäre verwässern und neue Schulden in Milliardenhöhe aufnehmen, nur um den Betrieb aufrechtzuerhalten, und sie können diese Lückenbüßer-Maßnahmen nicht unbegrenzt aufrechterhalten.

Obwohl die Hersteller sagen, dass sie bereit sind, die Impfstoffe im Falle einer Zulassung rasch auf den Markt zu bringen, wird es viele Monate dauern, bis die Impfung in der Bevölkerung weit verbreitet ist. Doch die jüngsten Entwicklungen tragen nicht zuletzt dazu bei, zu bestimmen, wie lange die Krise dauern könnte. Investoren, die vor einem Monat noch nicht wussten, wann sich die Fluggesellschaften wieder erholen würden, können nun zumindest ein Licht am Ende des Tunnels sehen.

… Aber nicht jede Fluggesellschaft wird sich in gleichem Tempo erholen

Seit den ersten Tagen der Pandemie haben sich die Aktien der Fluggesellschaften meist im Gleichschritt bewegt. Das machte Sinn, da COVID-19 eine übergreifende existenzielle Bedrohung darstellte, vor der weder ein übergeordnetes Management noch günstige Streckennetze viel Schutz bieten konnten.

Aber wenn wir wirklich am Anfang des Endes der Pandemie angelangt sind, ist es an der Zeit, darüber nachzudenken, wie airlinespezifische Faktoren die Erholung der einzelnen Unternehmen beeinflussen werden. Southwest Airlines (WKN:923953), mit der gesündesten Bilanz der Branche, geht bereits zum Angriff über.





Southwest hat in der Vergangenheit schon aggressiv gehandelt, besonders wenn die Konkurrenten Schwierigkeiten hatten, und die Fluggesellschaft scheint es wieder zu tun. Seit Beginn der Pandemie hat sie neun neue Ziele angekündigt, darunter Houston (ein Drehkreuz von United Airlines (WKN:A1C6TV)), Miami (ein Drehkreuz von American Airlines (WKN:A1W97M)) und Chicago (wo sowohl United als auch American Airlines in großem Umfang operieren).

Southwest spielt auch bei Boeing mit harten Bandagen. Die Fluggesellschaft steht in Verhandlungen, einige der bestellten 737 MAX-Jets gegen Flugzeuge auszutauschen, die für andere Kunden gebaut wurden, die sie nicht mehr wollen. Das Nettoergebnis könnte sein, dass Southwest ihre Flotte für weniger als erwartet erweitern kann, was den Wettbewerbsvorteil der Fluggesellschaft auf Jahre hinaus erhöhen würde.

Spirit Airlines (WKN:A1CX36), ein Discounter mit niedrigeren Kosten als selbst Southwest, hat auch einige der in diesem Jahr ausgesetzten Karibikflüge mit Freizeitcharakter wieder aufgenommen. Die ersten Phasen einer Erholung im Reiseverkehr nach der Impfung werden wahrscheinlich von preisbewussten Urlaubern dominiert, und Spirit ist aufgrund seiner Fähigkeit, Gewinne zu erzielen und gleichzeitig niedrigere Preise als die meisten seiner Konkurrenten zu verlangen, dafür geschaffen, in einem solchen Umfeld zu florieren.

American hingegen war bereits vor der Pandemie ein Nachzügler. Jetzt muss es die nächsten Jahre unter der Last einer branchenweit hohen Schuldenlast navigieren, die seine Flexibilität einschränken wird. Und das Streckennetz von United wurde so konzipiert, dass es die Einnahmen maximiert. Es ist für eine Erholung bei den Freizeitfliegern ungeeignet.

Es ist an der Zeit, (vorsichtig) Gewinner auszuwählen

Investoren sollten davor gewarnt werden, dass wir noch ganz am Anfang einer Erholung stehen, die selbst für die besten Fluggesellschaften noch Jahre dauern wird. Gary Kelly, CEO von Southwest, sagte letzten Monat, es könne 10 Jahre dauern, bis sich der Geschäftsreiseverkehr vollständig erholt. Wenn du also jetzt eine Aktie einer Fluggesellschaft kaufst, dann bedenke, dass sich das Risiko für diese Unternehmen zwar verringert hat, die Kursanstiege aber noch Jahre entfernt sein könnte.

Abgesehen davon fühlt sich dieser Moment wie ein Wendepunkt an. Sollten die Einführungen wirksamer Impfstoffe wie erhofft verlaufen, könnten die Fluggesellschaften im Jahr 2021 eine überraschend starke Sommersaison erleben, da die Menschen den Wunsch verspüren, Urlaub zu machen.

Für diejenigen, die Geduld haben, sieht Southwest im Moment nach einem relativ sicheren Kauf aus, und Spirit, obwohl spekulativ, könnte in den nächsten 12 Monaten ein Gewinner sein. Aber kaufe nicht die gesamte Branche.

Delta Air Lines (WKN:A0MQV8) war im letzten Jahrzehnt eine der am besten geführten Fluggesellschaften und ein Trendsetter, der bei der Entwicklung von Preisstrategien, die zu einer erhöhten Rendite geführt haben, Pionierarbeit geleistet hat. Das Unternehmen sollte genau beobachtet werden, um zu sehen, ob ihre Entscheidung, bis weit in das Jahr 2021 hinein einige Sitze auf Flügen zu blockieren, das Vertrauen der Kunden gewinnt oder das einfach die dringend benötigten Einnahmen entzieht.

Es wird lange dauern, bis sich die Fluggesellschaften vollständig erholt haben, und im Moment sollten Aktien in der Branche höchstens einen kleinen Teil eines gut diversifizierten Portfolios ausmachen. Aber für diejenigen Investoren, die bereit sind, ein gewisses Risiko einzugehen, ist es ein guter Zeitpunkt, sich wieder in einige Aktien von Fluggesellschaften einzukaufen.

