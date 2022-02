Sollte man 2022 anfangen, Krypto zu kaufen?

Die wichtigsten Punkte

Kryptowährungen sind risikoreiche Investitionen, und Investoren müssen auf Schwankungen vorbereitet sein.

Es ist wichtig, dass du dich über die Kryptowährungen, die du kaufen willst, informierst und nur Geld investierst, das du dir auch leisten kannst, zu verlieren.

Der Kryptowährungsmarkt hatte einen holprigen Start ins Jahr. Strengere wirtschaftspolitische Maßnahmen veranlassten Investoren, sich aus risikoreicheren Anlagen zurückzuziehen, und die gesamte Marktkapitalisierung von Kryptowährungen ist gegenüber ihrem Höchststand von fast 3 Billionen US-Dollar im November um über 40 % gesunken.

Einige sehen diesen Rückgang als Chance, beliebte Kryptowährungen zu kaufen, während die Preise auf einem Sechsmonatstief liegen. Andere befürchten, dass dies der Beginn einer längeren Phase niedriger Preise ist. Vieles hängt von deiner langfristigen Krypto-Perspektive ab – manche glauben, dass Kryptowährungen die Art und Weise, wie wir mit Geld umgehen, verändern könnten, während andere sie als Blase betrachten, die bald platzen wird.

Wenn du erwägst, in diesem Jahr deine erste Kryptowährung zu kaufen, solltest du dir zunächst einige Fragen stellen.

1. Wie viel weißt du über die Kryptowährungen, die du kaufen willst?

Recherche ist ein wichtiger Bestandteil jeder Investition, besonders bei Kryptowährungen. Bevor du einen Cent ausgibst, musst du wissen, was die betreffende Kryptowährung macht und wie wahrscheinlich es ist, dass sie sich langfristig gut entwickelt.

Hier sind einige Punkte, die du verstehen solltest:

Welches Problem löst die Kryptowährung und wie will sie ihre Ziele erreichen?

Wie groß ist die potenzielle Nutzerbasis?

Wie passt sie in die Konkurrenzlandschaft?

Wer hat das Sagen und welche Erfahrung hat er?

Wie hoch ist die Marktkapitalisierung und welche Faktoren könnten dazu führen, dass sie steigt oder fällt?

Wie werden neue Münzen oder Token ausgeben, wie viele werden es maximal sein und wie werden sie verteilt?

Du musst kein Experte für die Blockchain-Technologie sein, aber du brauchst ein Grundverständnis dafür, was sie ist und wie sie funktionieren könnte. Dieses Verständnis kann dir helfen, Betrug zu vermeiden – und bessere Investitionsentscheidungen zu treffen.

2. Bist du bereit für das Risiko und die Volatilität?

Das Investieren in Kryptowährungen ist ein risikoreiches Unterfangen. Du kannst hohe Renditen erzielen, aber du kannst auch deine gesamte Investition verlieren. Es handelt sich um eine relativ neue und unerprobte Branche, in der es viele Unbekannte gibt. Zum Beispiel könnten andere Länder dem Beispiel Chinas folgen und Kryptowährungen ganz verbieten. Bei der Kryptowährung, die du kaufst, könnte ein unerwartetes technisches Problem oder eine Sicherheitslücke auftreten – oder sie könnte von einem neueren Coin, der eine andere Technologie verwendet, überholt werden.

Was die Volatilität angeht, so können die Preise von Kryptowährungen innerhalb weniger Tage um 20 % oder mehr an Wert gewinnen oder verlieren. Das kann für einen Anfänger ziemlich traumatisch sein, und du musst auf eine Achterbahnfahrt vorbereitet sein. Wenn die Volatilität dir wahrscheinlich schlaflose Nächte bereitet, solltest du dich lieber an sicherere Anlagen halten.

3. Investierst du Geld, das du dir leisten kannst, zu verlieren?

Es ist leicht, sich von den Schlagzeilen über außergewöhnliche Gewinne bei Krypto-Investitionen verführen zu lassen und sein gesamtes verfügbares Geld in Bitcoin (BTC) zu investieren. Aber der beste Weg, dich vor dem Risiko zu schützen, ist, nur Geld zu investieren, das du dir auch leisten kannst, zu verlieren. Auf diese Weise stehst du nicht vor dem finanziellen Ruin, wenn das Schlimmste eintritt und der Markt völlig zusammenbricht. Außerdem kannst du bei einem anhaltenden Preisverfall abwarten. Du willst deine Kryptoanlagen nicht mit Verlust verkaufen müssen, um deine Hypothek oder Miete zu bezahlen.

4. Hast du deine anderen finanziellen Ziele im Griff?

Bevor du mit dem Kauf von Kryptowährungen beginnst, solltest du sicherstellen, dass dein Notfallfonds aufgefüllt ist. Im Idealfall solltest du genug haben, um drei bis sechs Monate deiner Lebenshaltungskosten zu decken. Wenn du deinen Job verlierst oder in eine andere finanzielle Krise gerätst, hast du so ein Polster, das dir über die Runden hilft. Wenn du noch nicht über einen soliden Notfallfonds verfügst, ist jetzt nicht der richtige Zeitpunkt, um in Kryptowährungen zu investieren. Beginne stattdessen damit, jeden Monat einen kleinen Betrag beiseite zu legen, bis du diesen Fonds aufgebaut hast.

Das Gleiche gilt für deine Altersvorsorge. Krypto-Investitionen sollten dich nicht daran hindern, ein langfristiges Vermögen aufzubauen, das dich bis ins hohe Alter begleiten wird. Lege also fest, wie viel du jeden Monat auf dein Rentenkonto einzahlen willst.

Kryptowährungen können Teil deiner Ruhestandsplanung sein, aber sie sollten immer nur einen kleinen Teil deines gesamten Anlageportfolios ausmachen. Wichtig ist, dass du einen Plan hast und dir darüber im Klaren bist, wie sich deine Krypto-Investitionen darin einfügen.

Kryptowährungen zum ersten Mal kaufen

Wenn dir die obigen Fragen bei deiner Entscheidung geholfen haben, dieses Jahr in Kryptowährungen zu investieren, musst du im nächsten Schritt herausfinden, wie viel du ausgeben willst und welche Kryptowährungen du kaufen möchtest. Wahrscheinlich ist es am besten, wenn du dich zunächst an etablierte Kryptowährungen wie Bitcoin, Ethereum (ETH) und Cardano (ADA) hältst. Du wirst vielleicht nicht die gleichen atemberaubenden Renditen erzielen, aber das Risiko ist auch geringer, so dass diese größeren Kryptowährungen ein guter Startpunkt sind.

Schau dir unsere Liste der besten Kryptowährungsbörsen an, um die richtige Börse für dich zu finden. Sieh dir zum Beispiel an, welche Sicherheitsmaßnahmen sie ergreifen, wie hoch die Gebühren für Ein- und Auszahlungen sowie für den Handel sind und welche Bildungsangebote sie machen. Außerdem ist es wichtig, dass du deine Kryptokäufe aus steuerlichen Gründen nachverfolgst, wobei dir einige Börsen helfen können.

Wenn du dich entschieden hast, dass Kryptowährungen nicht das Richtige für dich sind, ist das in Ordnung. Kryptowährungen sind risikoreiche Investitionen und eignen sich nicht für jeden Anleger. Und wenn du dich entschieden hast, dich zunächst auf andere finanzielle Ziele zu konzentrieren, ist das auch eine gute Entscheidung. Wenn es sich lohnt, in Kryptowährungen zu investieren, wird es sie auch noch geben, wenn du finanziell bereit bist.

Dieser Artikel wurde von Emma Newbery auf Englisch verfasst und am 09.02.2022 auf Fool.com veröffentlicht. Er wurde übersetzt, damit unsere deutschen Leser an der Diskussion teilnehmen können.

