Soll ich sparen oder investieren?

Solltest du sparen oder investieren? Sowohl Sparen als auch Investieren haben ihren eigenen Platz in einer gut geplanten Finanzstrategie. Wofür du dich zu einem bestimmten Zeitpunkt in deinem Leben entscheidest, hängt sowohl von deinen Zielen als auch von deinen aktuellen Umständen ab.

Auch wenn du schon eine Weile gespart hast, solltest du irgendwann genug Geld angespart haben, um den Markt zu testen.

Wonach man suchen sollte, das Wie, Wann und Warum beider Optionen und wie du entscheidest, welche die richtige für dich ist, erklären wir im Folgenden.

Die Wahl des richtigen Zeitpunkts

Idealerweise sollte es nie eine Wahl zwischen dem einen oder dem anderen sein. Wenn man es richtig macht, können Sparen und Investieren dich beide auf unterschiedliche, aber miteinander verbundene Weise deinen Zielen näher bringen.

Wann man sparen sollte

In jedem Fall sollte das Sparen immer vor dem Investieren kommen. Bis du einen Notfallfonds eingerichtet hast, sollten 100 % des Geldes, das du zur Seite legst, direkt auf ein Sparkonto gehen. Ersparnisse bringen dich durch schwierige Zeiten und stellen sicher, dass du keine Schulden machst, wenn du plötzlich deinen Job verlierst.

Experten sagen, dass du die Kosten für drei Monate in einem Notfallfonds sparen solltest, obwohl mehr besser wäre, wenn du große monatliche Ausgaben hast.

Andere Zeiten, in denen Sparen am wichtigsten ist:

Wenn du kurz davor bist, deinen Job zu verlieren und einen größeren Notfallfonds haben möchtest.

Wenn du schwanger bist. Babys sind teuer und es kann nicht schaden, vorbereitet zu sein.

Wenn du erwartest, innerhalb eines kurzen Zeitraums (fünf Jahre oder weniger) einen großen Geldbetrag zu benötigen. Beispiele dafür sind eine Anzahlung für ein Haus, die Bezahlung einer teuren Hochzeit, Studiengebühren oder die Kosten für einen teuren Urlaub.

Wenn du ein Unternehmen besitzt. Du solltest weiter sparen, auch wenn du anfängst zu investieren. Liquide Mittel – wie Bargeld auf der Bank – ermöglichen es dir, Investitionsmöglichkeiten zu nutzen, sobald sie sich ergeben.

Wann du investieren solltest

Für langfristige Ziele ist das Investieren eine bessere Strategie, da es sich besser auszahlt, so The Money Advice Service.

Der richtige Zeitpunkt zum Investieren:

So schnell wie möglich, nachdem du deinen Notfallfonds eingerichtet hast. Wenn du planst, für den Ruhestand zu sparen, ist es umso besser, je früher du anfängst. Beginne mit 20 zu Investieren und du könntest schon lange vor dem Rentenalter Millionär sein, aber warte, bis du 40 bist und deine Chancen, diesen Betrag zu erreichen, sind viel geringer.

Wenn du dich dazu verpflichtest, dein Geld zu investieren und es mindestens fünf Jahre lang nicht anzurühren. Zehn Jahre sind sogar noch besser.

Wenn du die Höhen und Tiefen des Marktes überstehen kannst. Investieren ist immer riskant. Der Markt steigt in der Regel auch nach der schlimmsten Rezession wieder an, aber es kann einige Zeit dauern, bis das passiert.

Wie viel Prozent meines Portfolios sollte in Bargeld sein?

Es gibt keine Daumenregel, wenn es um die beste Strategie zum Sparen und Investieren geht.

Laut Investopedia solltest du zwischen 10 % und 15 % deines Jahreseinkommens sparen. Aber wenn du große Ziele hast, musst du vielleicht noch viel mehr sparen. Und wenn diese Ziele langfristig sind, solltest du eher investieren als sparen.

Denn das durchschnittliche Sparkonto hat Zinssätze von 1 % oder weniger, aber die durchschnittliche jährliche Rendite an der Börse liegt bei 6,5 %. Je ehrgeiziger also deine finanziellen Pläne sind, desto mehr Gründe gibt es, zu investieren statt zu sparen.

