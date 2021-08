Soligenix-Aktie: Stellt präklinische Daten vor!

Weitere Suchergebnisse zu "Nestlé":

Soligenix Inc.(NASDAQ:SNGX) gab positive präklinische Daten seiner Filovirus-Impfstoffkandidaten bekannt, darunter auch thermostabilisierte multivalente Impfstoffe in einer Plattformpräsentation mit einem Fläschchen.

Daten von nicht-menschlichen Primaten (NHP) zeigten die Wirksamkeit. Mitarbeiter der University of Hawaiʻi at Mānoa (UHM) beschreiben die starke Wirksamkeit von Impfstoffkandidaten, die gegen drei Filoviren schützen, das Zaire-Ebolavirus, das Sudan-Ebolavirus und das Marburg-Virus. Diese Impfstoffkandidaten enthalten hochgereinigte Proteinantigene in Kombination ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!