Solides operatives Ergebnis für die Commerzbank!

Liebe Leser,

die Geschäftsentwicklung 2016 war von einem niedrigen Zinsniveau und einem volatilen Kapitalmarkt geprägt. Dennoch hat die Commerzbank mit 1,44 Mrd € ein solides operatives Ergebnis erzielt. Im Segment Privat- und Unternehmerkunden konnten rund 320.000 Kunden neu hinzugewonnen werden. Das Neugeschäft in der Baufinanzierung lag bei leicht erhöhter Marge annähernd auf dem Niveau des Vorjahres. Beim Absatz von Konsumentenkrediten gab es einen Volumenanstieg um rund 31%. Und im Vorsorgegeschäft konnte die Bank ebenfalls erfreuliche Zuwächse erzielen.

Mit der Strategie „Commerzbank 4.0“ will sich das Bankhaus für die Zukunft fit machen

Die Commerzbank ist gut ins neue Jahr gestartet und hat im 1. Quartal 2017 ordentliche Ergebnisse erzielt. Das operative Ergebnis verbesserte sich von 282 auf 314 Mio €, und die Einnahmen erhöhten sich um 2,2% auf 2,37 Mrd €. Diese positive Entwicklung beruhte auf gestiegenen Provisionsüberschüssen aus höheren Volumina in Wertpapierprodukten. Der Anstieg der Risikovorsorge von 148 auf 195 Mio € lag an der erhöhten Risikovorsorge für Schiffsfinanzierungen.

Die im europäischen Vergleich gute Quote für Problemkredite von 1,5% spiegelt das gesunde Risikoprofil der Bank wider. Nach Abzug von Steuern und Minderheitsanteilen steigerte die Commerzbank den Gewinn um 28,4% auf 217 Mio €. Mit der im September 2016 vorgestellten Strategie „Commerzbank 4.0“ will sich das Bankhaus für die Zukunft fit und profitabel machen. Dazu soll das Geschäftsmodell in den nächsten Jahren konsequent fokussiert, digital transformiert und die Effizienz gesteigert werden.

